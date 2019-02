ČSSD chce zkrátit pracovní týden o půl hodiny. Je to rozumný začátek, míní Hamáček

Sociální demokracie chce do konce volebního období prosadit zkrácení pracovní doby, a to o půl hodiny týdně. Lidé by tak pracovali o něco méně, avšak za stejných platových podmínek. Záměr oznámil předseda ČSSD Jan Hamáček, který zároveň před nadcházejícím stranickým sjezdem pochválil Romana Onderku, zatím jediného kandidáta na 1. místopředsedu strany. A uvedl, že by ve vedení chtěl i ministra zahraničí Tomáše Petříčka.

O zkrácení pracovní doby začali sociální demokraté hovořit už po komunálních volbách. Konkrétní plán, který chce ČSSD ve vládě prosadit, v pondělí představil sám Hamáček. "Tu první vlaštovku bychom chtěli zvládnout do konce volebního období. Myslím, že je rozumné začít půl hodinou týdně," uvedl.

Původně však z Oranžového klubu, který sdružuje vlivné sociální demokratky, zaznívaly razantnější plány. Klub chtěl, aby se pracovní doba zkrátila jen na čtyři dny v týdnu. Půlhodina je však dle Hamáčka dobrý začátek pro přijetí dalších změn, jimiž se bude muset společnost připravit na budoucí rozsáhlé společenské změny související s digitalizací či robotizací.

Cíl pro eurovolby: 8 procent

Hamáček, který s největší pravděpodobností o víkendu obhájí funkci v čele sociální demokracie, řekl novinářům také svou představu o tom, koho by chtěl na sjezdu nově do vedení strany. Vedle Onderky a Petříčka zmínil i ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou, místopředsedu sněmovny Tomáše Hanzela a starostu Nového Města na Moravě Michala Šmardu. "Výběr je relativně široký a delegáti rozhodnou," uvedl Hamáček.

Za ne úplně šťastné Hamáček pokládá dřívější Petříčkovo vyjádření, že pokud na sjezdu neuspěje, zváží setrvání v ministerské funkci. Petříček o víkendu svá dřívější slova mírnil. Hamáček zdůraznil, že je s ním v čele diplomacie spokojený. "Dělá prozápadní, proevropskou, proalianční politiku, což je i politika sociální demokracie," řekl. Na sjezdu bude Petříček mít Hamáčkův hlas.

Na sjezdu chce Hamáček otevřít debatu o směřování ČSSD, strana se musí podle něho nachystat na změny ve společnosti, jako jsou již zmíněná robotizace a digitalizace.

Nejdříve však na sjezdu ČSSD představí hlavní téma pro květnové volby do Evropského parlamentu. Před delegáty vystoupí straničtí kandidáti. Hamáček uvedl, že by pokládal za "adekvátní", pokud by strana ve volbách dosáhla zisku asi osmi procent hlasů, jak ji nyní přisuzují některé průzkumy.

Rezervovaně se Hamáček staví k hlasům, aby ČSSD svolala letos další sjezd, pokud by v evropských volbách propadla. "Pokud někdo chce svolávat mimořádný sjezd dva měsíce poté, co proběhne sjezd řádný, právo na to má. Otázka je, co by sjezd řešil," uvedl. Podotkl, že pokud někdo má "zázračný recept", který zajistí ČSSD do několika měsíců 30 procent hlasů, může jej sdělit delegátům nynějšího sjezdu. "Nic takového jsem nezaznamenal," dodal.