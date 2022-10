Babiš nazýval Čapí hnízdo svým dítětem, nemohlo se rozhodovat bez něj, řekla svědkyně

Bývalý premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš měl k Čapímu hnízdu vztah, žádné zásadní rozhodnutí se nesmělo učinit bez něj, řekla u pražského městského soudu reklamní a marketingová specialistka Tereza Svěráková. V kauze kolem dotace pro společnost Farma Čapí hnízdo čelí vedle Babiše obžalobě i jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová. Oba vinu odmítají. Hlavní líčení pokračuje výpověďmi svědků.

S Babišem se Svěráková podle své výpovědi poprvé setkala v roce 2012. Kontaktoval ji prý s tím, že na ni má dobré profesní reference, a na Čapí hnízdo ji pozval. Překvapilo ji, jaký vztah Babiš k projektu měl. "Co pro mě bylo bez jakýchkoli pochyb, byl vztah pana Babiše k projektu. S projektem se velmi identifikoval," vypověděla Svěráková. Projekt podle ní Babiš nazval svým "dítětem", řekl podle ní také, že Čapí hnízdo je "to nejlepší, co kdy vybudoval". Žena nyní podle svého vyjádření pracuje v týmu kandidátky na prezidentku Danuše Nerudové.

Babiš po výpovědi svědkyně uvedl, že ho výpověď překvapila, protože si na Svěrákovou nepamatuje. Svědkyně má podle něj "bujnou fantazii". "Co absolutně kategoricky vylučuji, je, když paní svědkyně mluví o tom, že jsem ji měl pozvat na soukromou návštěvu," řekl Babiš. Odmítl také, že by Čapí hnízdo mělo být jeho soukromým sídlem. Nagyová uvedla, že v roce 2012 na Farmě Čapí hnízdo nepůsobila, forma společnosti navíc podle ní již v té době nebyla pro udělení dotace podstatná.

Soud v pondělí také vyslechl úřednici Evu Filipovou, která dohlížela na čerpání dotace společností Farma Čapí hnízdo. Žena totiž v prvním týdnu hlavního líčení po odchodu z jednací síně naznačila, že toho o obžalovaném expremiérovi mohla říct víc. Filipová odmítla, že by se o svém výslechu bavila s novinářkou Deníku N, který její vyjádření zveřejnil. Větu prý řekla svému bývalému kolegovi na chodbě soudu, server pak podle ní vyjádření zveřejnil v "podstatně modifikované podobě". Soudu v pondělí Filipová řekla, že při svém předchozím výslechu nezmínila svou soukromou návštěvu Čapího hnízda v roce 2011.

Čapí hnízdo nebylo soukromým projektem Babiše, řekla svědkyně

Čapí hnízdo nebylo v době žádosti o dotaci součástí Agrofertu, vypověděla finanční ředitelka Agrofertu Petra Procházková. Uvedla, že projekt nevnímala jako soukromý plán Andreje Babiše, nemělo podle ní jít ani o jeho soukromé sídlo. Babiš podle ní vůči Farmě Čapí hnízdo žádnou řídicí funkci nevykonával.

Procházková v pondělí soudu řekla, že původním záměrem bylo vybudovat školicí středisko pro Agrofert, následně se ale rozhodlo o tom, že půjde o multifunkční areál otevřený veřejnosti. O projekt ale projevila zájem společnost Farma Čapí hnízdo. Ta podle Procházkové v době udělení dotace pod Agrofert nepatřila. O tom, že akcie Čapího hnízda vlastnili členové Babišovy rodiny se prý dozvěděla až z projevu Babiše v Poslanecké sněmovně v roce 2016.

Agrofert pro společnost Farma Čapí hnízdo vedl účetnictví, ručil také společnosti za úvěr u banky HSBC. Procházková odmítla, že by bance poskytla informaci, že by Čapí hnízdo bylo součástí Agrofertu. Pomáhala ale sjednat podmínky úvěru.

Procházkovou ve své výpovědi zmínila řada předchozích svědků. Filip Koutný, bývalý zaměstnanec oddělení finančních trhů banky HSBC, uvedl, že se od Procházkové o projektu Čapího hnízda dozvěděl. Řekl, že Procházková mu také řekla, že jde o Babišovu "srdeční záležitost". Babišův syn Andrej Babiš mladší soudu řekl, že za její přítomnosti v sídle Agrofertu podepsal asi dvacetistránkový dokument, se kterým se blíže neseznámil. Procházková uvedla, že Babišovi mladšímu pomáhala se zřízením bankovního účtu a platební karty.

Babiš podle obžaloby zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo ze svého holdingu Agrofert a prodej akcií svým dětem a partnerce. Státní zástupce tvrdí, že to udělal proto, aby farma zdánlivě splňovala podmínky pro získání padesátimilionové dotace pro malé a střední podniky. Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala.

Babiš o Čapím hnízdě: Je to nejlepší projekt, který jsem vymyslel (2015):