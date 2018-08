Babiš podporuje návrh pirátů na zpomalení růstu platů politiků. Další navyšování není namístě, řekl

Stát by při pomalejším růstu platů ústavních činitelů ušetřil také na víceúčelových paušálních náhradách politiků.

Praha - Poslanci hnutí ANO by podle šéfa hnutí a premiéra Andreje Babiše měli podpořit návrh pirátů, aby sněmovna kvůli možnému prodlení jednala vedle navýšení důchodů i o zpomalení růstu platů ústavních činitelů. Vzhledem k tomu, že nejde o mimořádnou schůzi, ale o schůzi, kterou svolal sněmovní organizační výbor, je možné na její program zařazovat další body.

Piráti by s poslanci hnutí ANO, kterých je 78, při plném počtu dali dohromady sto hlasů. Zbrzdění navyšování platů nachází podporu i u hnutí Svoboda a přímá demokracie. Babiš ve středu novinářům při příchodu na jednání vlády řekl, že o podporu zařazení bodu požádal šéfa sněmovního klubu ANO Jaroslava Faltýnka.

Premiér uvedl, že jde o návrh, který předložila minulá jednobarevná vláda ANO. "Moje vláda to navrhla, protože platy nemají růst takovým tempem, my jsme to zdědili. Jako poslanecký klub to podporujeme. Další navyšování platů není namístě," uvedl. Současně upozornil, že poslanci budou hlasovat proti sobě, když si zbrzdí růst vlastních platů. "Hlasovat proti vlastním příjmům možná pro ně bude neobvyklé, ale je to tak," uvedl s tím, že předpokládá, že svůj klub přesvědčí.

Poslanec pirátů Mikuláš Ferjenčík minulý týden řekl, že piráti návrh předloží tak, aby prošel legislativním procesem do konce roku. "Když se to nestihne, tak dojde k nárůstu o 20 procent, který považujeme za naprostou ostudu a nechceme s tím mít nic společného," uvedl.

Pro výpočet platů politiků je zásadní platová základna, od níž se odvíjejí. Pro letošní rok se základna počítala jako 2,5násobek průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře, přičemž tento koeficient od roku 2015 postupně narůstal. Předtím byly platy politiků zmraženy a nezvyšovaly se. Příští rok a v následujících letech by měl být koeficient podle platného zákona 2,75. Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhlo, aby do budoucna zůstal na letošních 2,5.

