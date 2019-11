Audit Evropské komise o Babišově střetu zájmů už je v Česku

Auditoři Evropské komise ve čtvrtek do Česka doručili závěrečnou zprávu o střetu zájmů premiéra Andreje Babiše v souvislosti s možným neoprávněným čerpáním dotací z evropských fondů. Informoval o tom server iHned.cz. V předchozích verzích zprávy komisaři konstatovali, že Babiš Agrofert ovlivňuje i po jeho přesunutí do svěřenských fondů a současně má jako premiér vliv na použití peněz EU.

Dvě předběžné verze zprávy přišly do Česka na přelomu května a června. Pokud se potvrdí, že Babiš dál ovlivňuje Agrofert, bude Česku hrozit povinnost vrátit do unijního rozpočtu asi 450 milionů korun. Odpověď na zprávu Bruselu na konci srpna předali zástupci ministerstva pro místní rozvoj. Premiér vyloučil, že by měl nějaké peníze vracet, a závěry auditorů označil za nesmyslné.

Zprávu nyní posoudí Evropská komise a vyvodí, kolik peněz by mělo Česko vrátit. S největší pravděpodobností přistoupí na závěry auditorů. Česká strana ale může zprávu rozporovat a případ se může posunout i k evropskému soudu, píše iHned.cz.

Mluvčí českého zastoupení u EK Magdalena Frouzová webu Hospodářských novin zaslání zprávy potvrdila. "Dnes poslala Evropská komise anglickou verzi finální auditní zprávy týkající se regionálního fondu, kohezního a sociálního fondu českým úřadům. Auditní proces nadále trvá a je proto důvěrný. Komise nemůže komentovat obsah," uvedla v pátek večer.

České ministerstvo pro místní rozvoj se zatím k obdržení auditní zprávy nevyjádřilo. Ministryně Klára Dostálová (za ANO) řekla serveru IHNED.cz, že o tom zatím nemá žádné informace. "Nebyla jsem v práci, jsem nemocná," sdělila.

Babiš se do problémů s evropskými úřady dostal loni v červenci, kdy Evropský parlament novými pravidly pro střet zájmů zakázal politikům v exponovaných funkcích čerpat dotace. V listopadu 2018 pak Evropská komise určila, že se omezení týkají i Babišova holdingu Agrofert, i když firmu dříve přesunul do svěřenských fondů.

Aby se premiér střetu zájmů zbavil, musel by podle komise buď zrušit vazby sebe i své rodiny na firmu, zastavit Agrofertu přijímání evropských dotací, nebo se neúčastnit určitých rozhodnutí.