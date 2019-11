Babiš by se neměl účastnit jednání o penězích EU, říkají piráti. Vadí jim střet zájmů

Český premiér Andrej Babiš (ANO) by podle pirátů neměl kvůli svému střetu zájmů pořádat úterní summit Přátel koheze, na kterém se 17 zemí Evropské unie zabývá společným postupem při projednávání víceletého finančního rámce EU na roky 2021 až 2027. Piráti uvedli, že Babiš je podle celé řady důkazů ve střetu zájmů a měl by se zdržet jednání, ze kterého by mohl mít přímý prospěch pro Agrofert.

Piráti připomínají zprávu amerického listu The New York Times (NYT), podle kterého si ve většině zemí střední a východní Evropy zemědělské dotace v neprůhledném prostředí rozděluje hrstka mocných. Účastníky schůzky jsou další státy, na které upozornili analytici NYT, dodává strana.

Zmiňuje také, že Evropská komise dokončuje auditní zprávu, podle jejíž pracovní verze uniklé do médií má Babiš na Agrofert stále vliv. Česko by kvůli tomuto střetu zájmů při čerpání fondů mohlo vracet do rozpočtu EU kolem 450 milionů korun. Babiš to odmítá.

"Je nutné, aby Andrej Babiš prosazoval zájmy ČR, nikoliv zájmy koncernu Agrofert. Bylo by více než žádoucí, aby Andreji Babišovi bylo znemožněno účastnit se jednání Evropské rady, neboť by se tak podílel na vytváření zemědělské dotační politiky, ze které by sám měl prostřednictvím Agrofertu prospěch," uvedl předseda pirátů Ivan Bartoš. Za těchto okolností podle něj není vhodné, aby Babiš dokonce pořádal jednání o finančním rámci EU.

Fakt, že Babiš jedná na Hradě o nastavení dotací do jednotlivých států včetně Česka ve chvíli, kdy unie dokončuje audit o jeho střetu zájmů, označil Bartoš za absurdní. "Vzhledem k tomu, že je Andrej Babiš beneficientem Agrofertu, neznám dokonalejší příklad střetu zájmů," konstatoval Bartoš.

Piráti prostřednictvím senátora Lukáše Wagenknechta minulý týden podali žalobu k Soudnímu dvoru Evropské unie, ve které navrhují, aby konstatoval nečinnost Evropské rady v otázce střetu zájmů. Rada by pak podle jeho návrhu měla bezodkladně přijmout opatření, aby střetu zájmů u premiérů a prezidentů členských států zamezila.

Aktuálně by řešením podle Wagenknechta mohlo být nahrazení Babiše na jednáních rady prezidentem Milošem Zemanem. "Případně okamžité zastavení veškerých dotací z unijního rozpočtu," uvedl senátor.