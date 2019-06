Ať zemědělský fond zveřejňuje dotace, prosadili piráti. Novelu projedná Senát

Státní zemědělský intervenční fond zřejmě bude povinně zveřejňovat informace o dotacích, které poskytl zemědělským podnikům. Sněmovna tak v pátek na návrh pirátů doplnila poslaneckou novelu o zemědělství, která převádí vyřizování národních dotací českým zemědělcům z ministerstva zemědělství na fond. Novelu nyní dostane k projednání Senát.

Fond má podle sněmovního doplnění zpřístupnit na svém webu jako otevřená data informace o dotacích, které poskytl zemědělským firmám. Poskytování dotací jednotlivým zemědělcům zveřejňováno být nemá. Informace by měly být k dispozici zpravidla po dobu deseti let. Poslanec pirátů Radek Holomčík uvedl, že tím bude lépe zajištěna veřejná kontrola a transparentnost poskytování dotací.

Předseda pirátů Ivan Bartoš dal při druhém kole projednávání návrh do souvislosti s kauzou údajného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD) s unijními dotacemi.

Pirátům se nepovedlo prosadit, aby poslanci mohli docházet jako stálí hosté na zasedání dozorčí rady fondu. Umožnilo by to zástupcům opozice bezplatně kontrolovat a dohlížet na hospodaření a dodržování pravidel. Poslanci ANO a ČSSD za pomoci hlasů SPD a KSČM to ale odmítli, upozornil Holomčík.

Původní poslanecký návrh se týkal výhradně dotací poskytovaných z českého státního rozpočtu. Ministerstvo by předlohou mělo být zbaveno běžné administrativní činnosti spojené s poskytováním a spravováním dotací.

Autoři novely, jimiž je 19 poslanců ze sedmi sněmovních frakcí, poukazovali i na to, že zatímco v roce 2013 představovaly národní dotace asi 800 milionů korun, nyní už jejich objem vzrostl ke třem miliardám korun. Podle ministerstva zemědělství bylo před šesti lety na národních dotacích vyplaceno 1,4 miliardy korun.

Proto poslanci navrhli přesun agendy na SZIF, který byl ke správě dotací primárně zřízen. Ministerstvu by měla zůstat pouze podpora genetických zdrojů. Poslanecký návrh také sjednocuje administrativní procesy a výhledově by měl vést i ke snížení počtu používaných informačních systémů pro administraci dotační politiky.

SZIF ročně proplácí na dotacích kolem 40 miliard korun z Evropské unie a z národních zdrojů. Ze SZIF bylo Agrofertu, který byl dříve vlastněn Babišem, od roku 2012 do letošního dubna vyplaceno zhruba 6,5 miliardy korun. Dotace pro Agrofert fond začátkem června pozastavil. Podobně fond rozhodl u podniků rodiny ministra Tomana.