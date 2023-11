Praha si zaslouží něco jiného. Tohle je drahá sranda, která nic nevyřeší, říká architekt Tomáš Podrázský

"Vizuálně je to hezký obrázek, ale dehonestuje myšlenku původní budovy. Likviduje docela originální stavbu ze 70. let, která byla ještě do nedávna památkově chráněná. S minimálními stavebními zásahy by se dala zrekonstruovat tak, aby se zachoval její charakter. Problém s takzvaným Sherwoodem se dá také řešit jinými způsoby. Jejich návrh je jen drahá sranda, která nic nevyřeší.

Vůbec nereaguje na naše zvyklosti, nádraží ani na pražskou architekturu. Včera jsme si s kolegy dělali srandu, že to vypadá až studentsky. Kvalita neodpovídá mezinárodní architektonické soutěži. Něco takového dneska zvládne student vysoké školy navrhnout za víkend. Praha jako historické město by si zasloužila něco úplně jiného.

Nejdůležitější je, aby se měli lidé kam schovat před nepříznivým počasím. Což nynější hala umožňuje. Nový přístřešek ochrání maximálně před deštěm, ale bude foukat i dovnitř budovy, pomalu až k pokladnám. Navíc je konstrukce tak vysoká, že se pod ni dostane i sebemenší vítr, dřevěné sloupy budou po chvíli špinavé.

Zkrátka si myslím, že neslouží skoro ničemu. Ani nestíní, což je podle mě další velká chyba. Stavby ze Španělska nebo z Blízkého východu, ke kterým se návrh přirovnává, alespoň hezky stíní, když už nic jiného. Tahle ani nestíní.

Další obrovský problém je s údržbou. Prosklená střecha bude neustále zaprášená, v zimě zasněžená a nebude to mít kdo uklízet. Je to zbytečné pozlátko. Neustále se bavíme o šetření státního rozpočtu a nakonec vyhraje taková věc, to je groteskní."