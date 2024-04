Neshodli jsme se, tvrdí ANO o schůzce na Hradě. Prezident si za svými výroky stojí

Hnutí ANO podalo zásadní připomínku k zápisu ze schůzky na Hradě, kde jeho představitelé jednali o důchodové reformě s prezidentem Petrem Pavlem a ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL). Místopředseda ANO Karel Havlíček novinářům ve Sněmovně řekl, že se opoziční hnutí s ministerstvem práce neshodlo ani na způsobu, ani na nezbytnosti zvyšování věku odchodu do důchodu.

Pavel ve středu uvedl, že si stojí za výroky po jednání o důchodové reformě. Na tiskové konferenci minulý týden prezident oznámil, že na budoucím prodlužování věku odchodu do důchodu je shoda a že debata se dále povede nad způsobem výpočtu. ANO se k dohodě ale nehlásí.

"Považujeme za zásadní sdělit, že u stolu spolu s předsedkyní poslaneckého klubu ANO Alenou Schillerovou a Karlem Havlíčkem bylo celkem 15 lidí, kteří obsah jednání slyšeli," uvedla ve středu prezidentská kancelář.

Na jednání podle Havlíčka padlo, že stávající důchodový systém je neudržitelný. Prezident a MPSV deklarovali, že je třeba zvýšit věk odchodu do důchodu, ANO to ale neodsouhlasilo, konstatoval. Naopak ANO rozporovalo podklady od ministerstva práce a souhlasilo s přípravou další analýzy. "Překvapila nás rétorika prezidenta, že je na tom shoda. To, že se proti něčemu kategoricky nevymezíme a jsme připraveni projít nové podklady, neznamená, že s tím souhlasíme," podotkl.

Nesouhlas vyjádřilo ANO obratem v médiích i zásadní připomínkou k internímu zápisu, který pak od Hradu hnutí dostalo, doplnil. "Reakce týmu prezidenta byla, že neshody se vyjasní na začátku příštího setkání," dodal Havlíček.

Předseda ANO a bývalý premiér Andrej Babiš v úterý na Facebooku uvedl, že hnutí se zvýšením věku odchodu do penze nesouhlasí a nikdy souhlasit nebude. "Kdybychom byli ve vládě, dostatek peněz na důchody vždycky najdeme," konstatoval.

Prezident si podle středečního vyjádření kanceláře za svými výroky stojí. Další jednání ve stejném formátu se uskuteční v pondělí 22. dubna. Všechny strany si podle Pavla do té doby vzájemně dodají podklady.