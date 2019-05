ANO dominuje volebním preferencím. Ve sněmovně by mohlo mít téměř devadesát křesel

před 8 minutami

Hnutí ANO dál ovládá suverénně ovládá žebříčky stranických preferencí. Podle posledního zveřejněného volebního modelu agentury STEM by mu svůj hlas dalo 34 procent voličů. Druhá by skončila ODS (13,2 procent). Třetí piráti část voličů ztratili (11,1). Naopak posílilo SPD (9,8), což průzkumníci STEM dávají do souvislosti s blížícími se volbami do Evropského parlamentu. Do sněmovny by se už dále dostali jen komunisté (9,5 %) a sociální demokraté (7,8 %).

Strany KDU-ČSL, STAN ani TOP 09 by potřebnou pětiprocentní hranici nepřekročily, i když lidovcům chyběla jen jediná desetina procenta. "V dubnu 2019 by se do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dostalo šest stran. Lidovci jsou jen těsně pod pětiprocentním prahem a při statistické chybě plus minus dva procentní body by se v reálné kampani do sněmovny mohli dostat. V rámci odchylky se pohybují i TOP 09 a STAN," komentuje výsledky agentura STEM. Podle STEM současné rozložení sil velmi nahrává ANO i co se týče přepočtu na mandáty. Hnutí by získalo podle volebního modelu v nové sněmovně 89 křesel. Koalice s ČSSD by měla dohromady 105 mandátů a nepotřebovala by na rozdíl od současnosti podporu komunistů. "Určitým překvapením je posílení pozice SPD, která se dostává před ČSSD. Je

možné, že před volbami do Evropského parlamentu se posiluje protestní náboj

Okamurových stoupenců," dodává STEM. Citovaný výzkum neziskového ústavu STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 5. - 17. dubna 2018. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru.