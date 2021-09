Babiš mladší poprvé promluví o Čapím hnízdě, na policii ho přivedl šestiletý příběh

Poprvé od vypuknutí kauzy Čapí hnízdo bude syn premiéra Andreje Babiše vypovídat na policii. Andrej mladší chce mluvit o případu možného zneužití eurodotací, popsat hodlá i svoji cestu na Krym v roce 2017. Opakovaně tvrdí, že ho tam nechal odvézt jeho otec, aby nemohl svědčit o Čapím hnízdě. Podle premiéra je to lež. Aktuálně.cz přináší přehled událostí, které k jejich sporu vedly.

Když se před shromážděnými politiky a novináři obořil Andrej Babiš mladší na svého otce během předvolební akce hnutí ANO v Ústí nad Labem, šlo o jejich první konfrontaci po několika letech. Uplynul týden a spor otce a syna se přenáší na policii. Babiš mladší má dnes vypovídat, za jakých okolností se ocitl v roce 2017 na Krymu. A v pondělí podá svědectví ke kauze Čapí hnízdo, ve které je jeho otec podezřelý ze zneužití evropských dotací.

Protože se celý spor dotýká před volbami do Poslanecké sněmovny politického dění v zemi, Aktuálně.cz přináší přehled klíčových fakt, která mohou pomoci orientovat se v tomto složitém příběhu.

Na předcházejícím videu byla emotivní slova Andreje Babiše mladšího k jeho otci. Hned poté, co od něj odcházel, odpověděl na tyto otázky @Aktualnecz. Za svým otcem přišel s režisérem Vítem Klusákem. Více na našem webu. pic.twitter.com/U0eUnPnEQ8 — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) September 2, 2021

Dotační podvod a poškození zájmů EU

Pro pochopení toho, jak důležitou roli v kauze Čapího hnízda Andrej mladší hraje, je potřeba se seznámit se zásadní věcí. Tou je policejní obvinění Andreje Babiše z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie ze září 2017.

Podle obvinění mohl Babiš využít svého syna k tomu, že na něj, na dceru z prvního manželství a na bratra své současné manželky Moniky převedl akcie Čapího hnízda jen zdánlivě, aby zakryl, že skutečným majitelem byl jeho holding Agrofert. Obří holding by na evropskou dotaci určenou pro malé a střední podniky dosáhnout nemohl.

Dozorový státní zástupce Jaroslav Šaroch vrátil případ minulý týden policii k došetření. Premiérovi by v krajním případě hrozilo až 10 let vězení. Vinu ale odmítá. Opakovaně prohlašuje, že kauza je vykonstruovaná s cílem odstavit ho z politických funkcí.

V současnosti je farma Čapí hnízdo rekreačním a konferenčním areálem, jehož součástí je i ekocentrum s domácími zvířaty. V areálu je kromě jiného hotel, restaurace, bazén, prostory pro oslavy nebo firemní akce. Farma je volně přístupná veřejnosti.

Že by v celé věci mohlo být něco v nepořádku, se na veřejnosti poprvé objevilo před 11 lety. V září roku 2010 vyšel v časopisu Ekonom článek Miliardáři na statku, popisující možné nejasnosti ohledně získání dotace a stavby Čapího hnízda. Text poprvé spojil farmu s Andrejem Babišem. Zástupci firmy odmítali v článku o podrobnostech mluvit.

Babiš starší tehdy v politice ještě nebyl a jeho syn z prvního manželství Andrej junior studoval v zahraničí. Ve Spojených státech mimo jiné získal licenci pilota dopravních letadel.

Babiš ukázal na své děti

Přituhovat začalo v listopadu 2015, kdy už byl Babiš starší ministrem financí a jeho hnutí ANO získávalo stále větší podporu veřejnosti. Policie obdržela anonymní trestní oznámení, jehož autor popisoval, jak se mohl Babiš dopustit s Čapím hnízdem podvodu. Za zájmu médií začali policisté oznámení prověřovat.

Na své děti a jejich roli v případu veřejně ukázal sám Babiš. V březnu 2016 měla sněmovna mimořádnou schůzi k Čapímu hnízdu, na které šéf ANO vystoupil s emotivním projevem. V souvislosti s farmou poprvé zmínil své potomky. Do té doby tvrdil, že neví, koho Čapí hnízdo je, nebo že patří "nějakým právníkům z holdingu".



"Moje dcery jezdí od dětství na koni. Rozhodl jsem se proto, že dám rodině prostředky, aby si firmu koupila. Farmu Čapí hnízdo vlastnili v rozhodné době mé dvě dospělé děti a bratr mé partnerky, který držel podíl odpovídající podílu mých dvou nezletilých dětí a mé partnerky. Neměl jsem důvod něco skrývat. Dotace byla přidělena podle platných pravidel. Nespáchal jsem žádný dotační podvod," prohlásil ve sněmovně.

Policie obviňuje a stíhá

V srpnu následujícího roku policie požádala Poslaneckou sněmovnu, aby vydala šéfa ANO ke stíhání. Sněmovna 6. září vyhověla. Policisté obvinili 11 lidí včetně Babišových dvou dětí, jeho ženu Moniku, švagra, tehdejšího šéfa poslanců ANO Jaroslava Faltýnka či bývalého manažera Agrofertu Josefa Nenadála.

Podle usnesení o zahájení trestního stíhání se premiér snažil získat podvodem dotaci ve výši téměř 50 milionů korun mimo jiné tak, že dal pokyn "k fiktivnímu a ryze účelovému prodeji 20 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 tisíc korun předem určeným nabyvatelům".

Jak šel čas s Čapím hnízdem Od prvního podnětu ve věci možného dotačního podvodu při budování farmy Čapí hnízdo uběhlo v listopadu 2020 už pět let, podívejte se na základní body časové osy případu: 24. listopadu 2015 podal anonymní autor k Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření, že ve věci Čapího hnízda došlo ke zločinnému spolčení

29. prosince 2015 pražská policie oznámila, že zahájila prověřování případu pro podezření z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU

10. srpna 2017 obdržela Poslanecká sněmovna žádost o vydání k trestnímu stíhání Andreje Babiše a šéfa poslanců ANO, bývalého manažeru Agrofertu, Jaroslava Faltýnka, 6. září je policii vydala

21. listopadu 2017 po sněmovních volbách si policie znovu řekla o vydání obou mužů ke stíhání, poslanci vyhověli 19. ledna 2018

3. května 2018 oznámilo Městské státní zastupitelství v Praze, že žalobce Šaroch zastavil stíhání Jaroslava Faltýnka a dalších tří lidí

17. dubna 2019 policie navrhla obžalovat premiéra Babiše a dalších pět lidí kvůli možnému dotačnímu podvodu a poškození finančních zájmů EU

30. srpna 2019 dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch rozhodl o zastavení stíhání včetně premiéra Babiše

13. září 2019 vedoucí Městského státního zastupitelství v Praze Martin Erazím oznámil, že závěr svého podřízeného potvrdil

4. prosince 2019 nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman zrušil rozhodnutí o zastavení trestního stíhání premiéra Andreje Babiše a dotační manažerky projektu Jany Mayerové v kauze Čapí hnízdo jako nezákonné a předčasné.

31. května 2021 hlavní vyšetřovatel případu Pavel Nevtípil navrhl státnímu zástupci Jaroslavu Šarochovi, aby Andreje Babiše a Janu Mayerovou obžaloval

v červenci 2021 premiér Andrej Babiš podal návrh na zastavení trestního stíhání

Těmi měl být mimo jiné právě jeho syn Andrej, dcera Adriana a manželka Monika. "Všichni tři věděli, že se jedná o formální a fiktivní převod akcií a že žádné akcie ve skutečnosti nekoupili a ani je nepřevzali," stojí v obvinění, které zveřejnil web iRozhlas. Stíhání premiérových blízkých i Faltýnka s Nenadálem později vyšetřovatelé zastavili. U Babiše mladšího uvedli jako důvod, že nevěděl o možném podvodu s Čapím hnízdem.

Na scénu přichází Protopopová

Více než dva roky před počátkem stíhání došlo k události, kterou původně s Čapím hnízdem nikdo nespojoval. Dne 17. července 2015 zastavili policisté u krajnice dálnice D1, kde viděli podle svých slov postávat divně se chovajícího muže. Byl to Andrej Babiš mladší. Policie uvedla, že byl neklidný, agresivní, mluvil nesouvisle a tvrdil, že má v autě bombu. Nasadili mu pouta a pomohli s převozem do Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod.

Tady ale dlouho nepobyl, putoval do Národního centra duševního zdraví v Praze. Potvrzuje to i soudce Okresního soudu v Havlíčkově Brodě Josef Uchytil, který se 20. července zabýval tím, zda prvotní hospitalizace byla namístě.



"Na přání rodiny, která žádala převoz do prestižního ústavu, Národního centra duševního zdraví, byl dnes převezen na tamní oddělení," psal soudce. Poznamenal, že on sám nemohl juniora kvůli přesunu vyslechnout. Na základě několika indicií byl ale přesvědčený, že hospitalizace byla oprávněná.

V pražském ústavu se o Babiše mladšího starala lékařka Dita Protopovová, podávala mu léky a vypracovala posudek na jeho zdravotní stav. Konstatovala, že trpí schizofrenií. Podle jejího závěru se u něj rozvíjela už od roku 2008. Později také nedoporučila, aby v kauze Čapí hnízdo vypovídal.

Protopopovou s Babišem starším nespojoval jen zájem o jeho syna. V roce 2016, kdy byl Babiš ministrem financí, začala Protopovová pracovat na tomto ministerstvu jako jeho poradkyně. Později přešla na ministerstvo zdravotnictví. V listopadu 2019 se stala tajemnicí Babišovy vládní rady pro duševní zdraví, letos v srpnu ji opustila.

Kromě toho se věnovala politice v Babišově hnutí ANO. Například na podzim 2018 byla v komunálních volbách jedničkou ANO do zastupitelstva v Praze 8. Mandát získala, později na něj ale rezignovala. Odůvodnila to tím, že se chce vyhnout silnému veřejnému tlaku, kterému je její rodina vystavena kvůli roli v kauze Babiše mladšího.

"Dali mi pouta a odvezli mě do léčebny"

Zadržením Babiše mladšího na dálnici a jeho hospitalizací se začínají odvíjet události, na které jejich aktéři nyní pohlížejí z odlišné perspektivy. Babiš mladší je vysvětluje jinak než jeho otec, soudce či policie.



Zatímco premiér několikrát prohlásil, že u jeho syna propukla schizofrenie (tuto diagnózu poprvé veřejně zmínil právě on), hospitalizace byla nezbytná a péče Protopopové v pořádku, syn vidí věci jinak. Například v rozhovoru pro Reflex řekl, že ho na dálnici vybrzdili městští policisté a následně ho spoutali.

"Zavolali sanitku a vzali mě do psychiatrické léčebny vzdálené 100 kilometrů daleko, přestože byly léčebny i na kratší vzdálenosti," řekl Babiš a nesouvislá slova, která předcházela zatčení, vykládal tak, že si z policistů dělal legraci.

Následně prý zjistil, že humor není namístě. "Nevím, proč to udělali. Ale bylo třeba ze mě udělat psychiatrického pacienta kvůli Čapímu hnízdu," podotkl. Protopopová podle Andreje mladšího sloužila premiérovi právě k tomu, aby ze syna udělala psychiatrického pacienta a zabránila mu vypovídat na policii.

Řidič Agrofertu jako mentor a rádce

Babiš mladší je přesvědčený, že otec se obával jeho výpovědi, protože věděl, že by mu přitížila. "Můžu potvrdit, že otec chtěl, abych zmizel z České republiky. To mi on sám řekl v budově hnutí ANO, ale jen mezi čtyřma očima," řekl Babiš junior letos v květnu webu iRozhlas.cz.

K samotnému získání akcií uvedl, že přesně nevěděl, o co jde. "Neměl jsem nějaký zvláštní zájem být spolumajitelem toho projektu a za žádné akcie jsem osobně nikdy neplatil. V akciích se nevyznám a ani pořádně nevím, jakým způsobem a kde se nakupují. Jenom jsem podepsal několikrát nějaký obsáhlý dokument, který měl hodně stran. Je možné, že pak díky mému podpisu mohly další osoby mým jménem něco nakupovat," řekl.

Vraťme se ale ještě do léta 2015. Od července tohoto roku až do ledna 2018 se vedle premiérova syna pohyboval Petr Protopopov - manžel Dity Protopopové. Člověk s kriminální minulostí se po domluvě své ženy a Babiše staršího stal patronem juniora. Protopopov byl v minulosti podle informací webu Forum 24 odsouzený za krádež auta, policie ho také prověřovala kvůli podezření z prodeje kradených součástek jízdních kol.

Oba muži spolu trávili hodně času, v Česku i v zahraničí. Společně navštívili Slovensko či Rakousko. Zásadní byla jejich poslední výprava. Bylo 3. září 2017, když odletěli z Vídně do Moskvy. O tři dny později Poslanecká sněmovna vydala Babiše staršího ke stíhání. Za další čtyři dny Protopopov s Babišem mladším vyrazil z Moskvy na Krym.

Juniora popisoval Protopopov jako schizofrenika, který se choval divně, vyhrožoval sobě i ostatním a vedl apatický život. "Šlo o to, ráno Andyho vytáhnout z postele, dojít s ním k lékaři nebo na úřad a zaměstnat ho přes den. Dělal jsem práci, řekněme, asistenta," popsal na podzim 2018 v rozhovoru pro Právo. Od ledna 2016 pracoval jako řidič v Agrofertu.

Prý Krym, nebo ústav

Proč ale odjel v roce 2017 na Krym, navíc s mužem, který byl podle něj vážně psychicky nemocný? "Stále na něj někdo čekal a novináři ho zkoušeli všude možně odchytnout. Chtěl jsem prostě odjet z toho pekla, než se situace uklidní, a hlavně jsem chtěl, aby Andy přišel na jiné myšlenky," tvrdil. A protože umí rusky, tak proto prý zamířili do Ruska. "V září nebylo jinde teplo než na Krymu, tak jsme jeli tam," uvedl.

Babiš mladší vypráví příběh jinak. Podle jeho tvrzení bylo jedinou snahou Protopopových zabránit tomu, aby mohl vypovídat a byl v dosahu policistů. "Bylo to zavlečení, bylo mi vyhrožováno, že budu zavřený v ústavu, nebo půjdu 'na prázdniny'. Neměl jsem na výběr," řekl minulý měsíc serveru Seznam Zprávy.

Letos v květnu webu iRozhlas popsal okolnosti takto. "Pamatuji si, ve které kanceláři Národního ústavu duševního zdraví to bylo, kde seděla Protopopová a kde stál její manžel," řekl. Jeho cesta prý přímo souvisela s vyšetřováním Čapího hnízda. "Muselo to souviset, protože jsem byl odvezen Protopopovem do budovy hnutí ANO, kde mi otec jasně řekl, že potřebuje, abych zmizel," uvedl.

Policie: Juniora na Krymu nikdo nedržel

Babiš mladší z Krymu v první půli ledna 2018 napsal policii několik e-mailů. Pracovníkům Kriminalistického ústavu tvrdil, že ho na místě proti jeho vůli drží v psychiatrické léčebně. V té době juniora širší veřejnost neznala. Až v listopadu 2018 ho vypátrali reportéři serveru Seznam Zprávy ve švýcarské Ženevě, kde žil s matkou. Novinářům tehdy řekl, co později opakovaně prohlásil veřejně: na Krym ho nechal odvézt jeho otec kvůli Čapímu hnízdu.



Vzápětí na reportáž reagoval Babiš starší. Bránil se už z pozice premiéra, jelikož po vítězných podzimních volbách 2017 postavil koaliční vládu s ČSSD za podpory KSČM. "O žádný únos nešlo. Všechno je to sprostá lež a já to dokážu," sdělil na tiskové konferenci.

Po reportáži začala policie pod dozorem Obvodního státního zastupitelství v Praze 1 pobyt juniora na Krymu prověřovat pro podezření z trestného činu zavlečení. Letos v únoru dospěla k závěru, že k žádnému deliktu nedošlo. Příběh zrekonstruovala na základě výpovědi Protopopova, juniorovy matky Beáty, premiéra nebo dívky, s kterou se Babiš mladší na Krymu sblížil. Jeho samotného nevyslechla.

"Je možné konstatovat, že jeho (Babiše ml.) oznámení, které učinil prostřednictvím e-mailových zpráv (…), není věrohodné," zní klíčová pasáž z usnesení policie. Kriminalisté doložili, že v době zaslání e-mailů Protopopov po boku juniora nebyl. Babiš mladší na Krymu opakovaně zůstával sám se zmíněnou dívkou. Stejně tak se několikrát vrátil do Bratislavy, pak ale kvůli stesku po partnerce znovu požádal Protopopova, aby se na Krym vrátili.

Znalec hájí juniora

Události dostaly spád od května 2021, kdy Andrej mladší zveřejnil otevřený dopis, ve kterém zopakoval řadu obvinění proti svému otci i Protopopovým. Poskytl i několik rozhovorů, projevil také zájem vypovídat na policii.

Jednou z klíčových nejasností zůstává jeho zdravotní stav. Národní centrum duševního zdraví v Praze v pondělí oznámilo, že za posudky o Babišově zdravotním stavu v letech 2015 a 2016 stojí. Za svými posudky si stojí také Dita Protopopová, která ale odmítá říci k celé kauze cokoliv bližšího. Na otázky k ní neodpovídá přímo nyní a nedělala to ani v minulosti, například v rozhovoru pro Aktuálně.cz v roce 2018.

"Lékař o pacientech ve své péči nemůže sdělit žádnou informaci, která se jakkoli dotýká léčení toho člověka. Já se skutečně k ničemu z tohoto nebudu vyjadřovat," prohlásila mimo jiné. A nic nechtěla říci ani ke Krymu a dalším věcem. "Já se k tomu nebudu vůbec vyjadřovat, k mému manželovi, k mé rodině a k této kauze. Nebudu se vyjadřovat ke Krymu, Rusku a k těmto věcem," řekla také.

Zkrácená odpověď premiéra AB na dnešní dotazy @SeznamZpravy a následně @Aktualnecz, zda by se mohl ještě mimo jiné vyjádřit k tvrzení svého syna. Odpověď nechávám bez komentáře, mou snahou je postupovat citlivě, pokládat otázky a snažit se zjistit fakta, co je a není pravda. pic.twitter.com/MrGwVy8lgJ — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) September 3, 2021

Server Forum 24 citoval 2. září 2021 švédského soudního znalce českého původu v oboru psychiatrie Karla Kaufnera, že Andrej Babiš mladší není psychicky nemocný. Stejnému médiu poskytl Kaufner rozhovor, kde svá slova podrobněji vysvětlil.

S Babišem mladším prý mluvil ve společnosti jeho ošetřující lékařky (jejíž jméno není v rozhovoru uvedeno) "o dost déle než čtyři hodiny" a dříve s ním vedl "řadu videochatů". Zda junior byl v dobré kondici i v minulosti, nebo skutečně trpěl psychickou chorobou, nedokázal odpovědět. "Přinejmenším s ním ale bylo zacházeno způsobem zcela neodpovídajícím moderní psychiatrii," řekl.

"Už se mě na to nikdy neptejte"

Znalec Kaufner také kritizoval ústav za údajně neadekvátní péči. Negativně vyhodnotil například množství léků, které Andrej mladší dostával, i to, že mu lékaři určili schizofrenii během nezvykle krátké doby. "Tuto část případu považuji za velmi závažnou a doslova šokující," uvedl.

Premiér Babiš na dotaz Aktuálně.cz odpověděl, že jeho syn je proti němu politicky zneužívaný v předvolební kampani. Otázky na toto téma považuje za neetické. "Už se mě na to nikdy neptejte," sdělil.

32:40 Neměl bych nejmenší problém přiznat, že jsme šli přímo za premiérem, byla to ale náhoda, je těžké přesvědčovat někoho, kdo tomu nevěří. | Video: Daniela Písařovicová

Duševní stav svého syna premiér stále zpochybňuje. Podle jeho přesvědčení ho manipuluje dokumentarista Vít Klusák, který juniora doprovázel na zmíněnou předvolební akci v Ústí nad Labem minulý týden. Režisér takovou intepretaci odmítl například v rozhovoru pro DVTV. Babiš mladší trvá na tom, že jedná sám za sebe a rozhodně není nikým manipulovaný.