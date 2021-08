Vyslechnout Babiše juniora a bývalého manažera Čapího hnízda, nařídil žalobce policii

Právě v úterý se měli premiér Andrej Babiš a jeho někdejší blízká spolupracovnice Jana Mayerová dozvědět, zda v kauze možného dotačního podvodu při budování farmy Čapí hnízdo skončí před soudem. Místo toho musí dál čekat. Dozorový státní zástupce Jaroslav Šaroch rozhodl, že případ svěří zpět do rukou policie. Kriminalisté musí vyslechnout další svědky. Čas na to mají do 17. září.

"Dozorový státní zástupce ve věci v mediálním prostoru označované jako ’kauza Čapí hnízdo’ rozhodl dnešního dne o vrácení věci policejnímu orgánu k doplnění vyšetřování. Důvodem pro vrácení věci policejnímu orgánu jsou zejména nové informace, které se objevily po ukončení vyšetřování a předložení spisového materiálu státnímu zástupci," informoval v úterý dopoledne mluvčí Městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.

Kriminalisté v čele s vyšetřovatelem Pavlem Nevtípilem poslední květnový den předložili dozorovému státnímu zástupci spis s požadavkem, aby Babiše a Mayerovou obžaloval z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. Jejich provinění má spočívat v tom, že firmě Čapí hnízdo nelegálně zajistili dotaci 50 milionů korun. Dohledové Vrchní státní zastupitelství v Praze Šarocha vyzvalo, aby o návrhu rozhodl do 31. srpna.

Jenže po předložení spisu Šarochovi došlo v kauze k novému vývoji. Zaprvé se v České republice začal zdržovat syn předsedy vlády Andrej Babiš mladší. V rozhodné době měl být jedním z akcionářů společnosti, alespoň takto o tom mluvil ministerský předseda. Babiš mladší tuto verzi popíral a po svém návratu opakovaně policii veřejně vyzýval, aby ho pozvala na výslech.

"Jsem připraven vypovídat"

"Jsem připraven vypovídat ohledně Čapáku. Několik let přihlížíte, jak ze mě dělali blázna a mé výpovědi bránili, takže běhat za vámi sám nebudu, sorry jako policie a Nejvyšší státní zastupitelství. Kde je vůle, tam je cesta, jinak to nefunguje," napsal třeba Babiš mladší na svém účtu na sociální síti Twitter před dvěma týdny.

Vedle Babiše mladšího se přihlásil další potenciální svědek. Jde o jednoho z bývalých manažerů Čapího hnízda. Serveru Seznam Zprávy v červenci řekl, že původně před vyšetřovateli nemluvil pravdu. Měl zatajit propojení Babiše a jeho Agrofertu s firmou. Právě výslechům nových svědků se musí policie podle pokynu Šarocha věnovat nejvíce. Podle informací Aktuálně.cz stojí o výpověď právě těchto dvou mužů.

"Státní zástupce i v průběhu zpracování věci vyhodnocoval veškerá nová zjištění, které vyplývala jak z podání obhajoby, tak z informací, které se objevily ve veřejných sdělovacích prostředcích a dospěl k závěru, že některé informace mohou být pro další postup ve věci relevantní a je namístě se jimi blíže zabývat. Vyšetřování by mělo být doplněno zejména o výslechy svědků," uvedl mluvčí Cimbala.

17. září nemusí být konečný termín

Šaroch policii nařídil, aby do spisu nové poznatky a výslechy svědků zanesla do 17. září. Podle informací Aktuálně.cz zvažoval tento postup už delší dobu. Stejně tak promýšlel, zda by mohla výpověď Babiše mladšího vzhledem k jeho duševní kondici pomoct kauzu rozkrýt. Premiérův syn se léčil se schizofrenií. Právě kvůli tomu švýcarské trestní orgány (Babiš mladší žil s matkou v Ženevě) odepřely české policii pomoc s dodáním jeho svědectví.

Nicméně Šaroch z jeho aktuálního veřejného vystupování usoudil, že pozvat ho coby svědka na policii je namístě. Nechtěl riskovat, aby jeho opomenutí vyvolalo pochybnosti, které by další objasňování kauzy zatížily. Termín 17. září přitom není konečný. Do tohoto data má policie dodat do spisu pouze požadované poznatky, nikoliv ho předložit Šarochovi s novým návrhem.

"Stanovený termín nemusí být konečný. Vztahuje se především k doplnění úkonů stanovených pokynem státního zástupce. Pokud se při doplnění důkazů objeví nové skutečnosti, na které bude muset být reagováno, pak se může doplnění vyšetřování prodloužit," potvrdil Aktuálně.cz mluvčí Městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.

"Je to pro mě překvapení"

Právní zástupce Andreje Babiše zůstává v souvislosti s aktuálním posunem v případu zdrženlivý. "Jelikož samotné rozhodnutí ještě neznám, tak s k němu bohužel nemůžu blíže vyjádřit. Přiznám se, že je to pro mě překvapení. Zatím nám žádné rozhodnutí tohoto druhu nepřišlo," řekl Aktuálně.cz advokát Michael Bartončík.

Kauza má kořeny v letech 2007 a 2008. Andrej Babiš se svou někdejší blízkou spolupracovnicí Janou Mayerovou podle policie při žádosti o dotaci pro Čapí hnízdo zastřeli skutečnost, že je propojené s holdingem Agrofert. Jako taková by přitom na dotaci pro malé a střední firmy neměla nárok. Před podáním žádosti byla přímou součástí koncernu. Po uplynutí pěti let takzvané udržitelnosti se Čapí hnízdo do holdingu vrátilo.

Související Policie navrhla obžalovat premiéra Babiše a jeho poradkyni v kauze Čapí hnízdo

"Od začátku tvrdím, že je to politický proces. Že kdybych nebyl v politice, tak nikdo o Čapím hnízdě neslyšel. Na mně se stále organizují nějaké aféry, které se někdo snaží tvořit z minulosti, je to 12 let stará věc," řekl předseda vlády k případu, který považuje za vykonstruovaný. Vinu dlouhodobě odmítá i Jana Mayerová.