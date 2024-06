Babišovi hrozí další porážka. Proč o možné výhře Spolu rozhodne Nerudová?

Víkendové evropské volby budou vyrovnanější, než se ještě před pár týdny zdálo. Koalice Spolu, která je hlavní silou jedné z nejméně oblíbených vlád v polistopadové historii, nakonec může získat nejvíce hlasů a na poslední chvíli přeskočit nejsilnější opoziční hnutí ANO. Analýza Aktuálně.cz vysvětluje, co stojí za jejím vzepětím a co vyrovnaný souboj rozhodne.

Měly to být volby, ve kterých jednoznačně zvítězí hnutí ANO. Víkendový průzkum agentury STEM však tuto představu zbořil. Ukázal, že Spolu roste a na nejsilnější opoziční hnutí ztrácí pouhý procentní bod.

"Šance na vítězství bych v tuto chvíli (v pondělí odpoledne) viděl tak 60 ku 40 pro hnutí ANO," říká analytik Jan Burianec z jiné agentury s podobným názvem - STEM/MARK. I ta o víkendu vydala svůj průzkum, podle kterého Spolu za favorizovaným ANO zaostává o necelé čtyři procentní body.

Šetření CVVM dlouhodobě ukazují, že vládě důvěřuje okolo čtvrtiny populace. A teď je paradoxně reálné, že lídr Alexandr Vondra s premiérem Petrem Fialou dovedou svou koalici k volebnímu vítězství. Jenže evropské volby jsou jiné než ty sněmovní, nejsou věrohodným obrazem nálad ve společnosti. Zejména k nim chodí výrazně méně lidí. Zatímco u sněmovních voleb běžně hlasují dvě třetiny voličů, k "evropským" urnám ještě nikdy nedorazilo více než 30 procent lidí. A výrazně jiné to nebude ani letos.

Kvůli nízké volební účasti je cílem stran především přimět své podporovatele, aby k volbám přišli, než aby se pokoušely nalákat nějaké nové voliče. A pro koalici Spolu je to lehčí úkol než pro hnutí ANO. "K evropským volbám chodí specifická část voličů. Chodí k nim více vzdělaní a ekonomicky lépe situovaní lidé, kteří mají blíž ke Spolu a dalším vládním stranám," vysvětluje Burianec.

Koalici Spolu k mobilizaci voličů pomáhají i nejnovější průzkumy, které ukazují vyrovnaný souboj. Koaliční politici na sociálních sítích sdílí grafy ukazující jen malou ztrátu na hnutí ANO s tím, že šance vyhrát volby je velká. Spoléhají na to, že možnost porazit Andreje Babiše vyburcuje jejich podporovatele, kteří dosud váhali, zdali se zúčastnit.

Jedině SPOLU máme šanci vyhrát! Mám velkou radost, že se nám daří stahovat náskok hnutí ANO. 👍🏻🇪🇺



Děkujeme všem za podporu. Přijďte, prosím, v pátek a v sobotu k volbám! pic.twitter.com/n9mWcMqPab — Veronika Vrecionová (@vrecionova) June 2, 2024

Hnutí ANO, jejichž voliči se o evropská témata tolik nezajímají, zase v kampani razí tezi, že jde o referendum o kabinetu Petra Fialy. Měsíc starý výzkum agentury Ipsos ukázal, že pro 37 procent voličů je možnost vyjádřit svůj názor vůči aktuální vládě jedním z motivů, proč chtějí jít k volbám.

Jenže i tak opoziční hnutí ANO ve schopnosti mobilizovat své voliče před evropskými volbami ztrácí. Zjevné je to ve srovnání s průzkumy, které ukazují, jak by dopadly volby do Poslanecké sněmovny. V nich Babišovo hnutí dlouhodobě získává přes 32 procent, v některých dokonce přesahuje i 35procentní hranici.

"Hnutí ANO nedosahuje ani zdaleka zisků, na které jsme zvyklí ve volbách do sněmovny, což je důsledek toho, že k volbám do Evropského parlamentu zpravidla nechodí ani třetina voličů. Především u vlažnějších voličů ANO očekáváme, že jejich účast bude podprůměrná, jako tomu bylo i v roce 2019," vysvětluje analytik STEM Martin Kratochvíl.

I poslední průzkumy ale ukazují náladu ve společnosti několik dní před volbami. Nejsou odhadem toho, jak to o víkendu dopadne. Nejintenzivnější část kampaně, kdy je šance přesvědčit voliče největší, se tedy odehrává až po zveřejnění posledních průzkumů. A neznámých je stále ještě dost. "Podíl nerozhodnutých voličů sledujeme od dubna a od té doby takřka neklesá. I na začátku června zůstává stále mezi 20 až 25 procenty," upozorňuje Burianec. Váhající voliče mohou přesvědčit například velké televizní debaty, které budou sledovat pravděpodobně statisíce lidí.

Důležitý v nich bude také výkon lídryně Danuše Nerudové. Průzkum STEM ukázal na velký překryv podporovatelů jejích Starostů a koalice Spolu. Až 22 procent všech voličů uvažuje o obou táborech. Pokud by se Starostům výrazně dařilo, vítězství Spolu by bylo nepravděpodobné. "Momentálně se váhající systematicky přiklánějí více ke Spolu, ale v posledních dnech mohou svou preferenci ještě přehodnotit," říká Kratochvíl.

Volby nakonec mohou být velmi těsné. Z praktického hlediska přitom není příliš důležité, kdo vyhraje. V Česku se rozděluje 21 poslaneckých mandátů. Při takhle vyrovnaném souboji je možné, že obě strany dosáhnou na stejný počet europoslanců. Vítěz žádný bonus nezískává.

Vítězství ve volbách je ale důležité pro situaci uvnitř stran. A symbolika je v tomto případě klíčová. Premiéru Petru Fialovi a jeho koalici Spolu by prvenství mohlo ukázat, že jejich projekt je úspěšný, a utužilo jednotu všech třech stran. Případnou výhru hnutí ANO může zase jeho předseda Andrej Babiš prodávat jako vyjádření nespokojenosti lidí se současnou vládou a vylepšit svou pozici před podzimními krajskými volbami a následně před sněmovními v příštím roce.

Video: Proč jít k eurovolbám? Reportérka o pádném důvodu, který si možná neuvědomíte (3. 6. 2024)