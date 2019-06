ČSSD nemusí platit Altnerovým dědicům 338 milionů, soudy musí případ projednat znovu

Soudy budou muset znovu projednat spor mezi ČSSD a dědici právníka Zdeňka Altnera kvůli odměně za pomoc s vysouzením Lidového domu. Rozhodl o tom Nejvyšší soud, který tak vyhověl dovolání strany. Podle něj bylo neurčité ujednání o Altnerově nároku na deset procent z ceny, kterou do té doby vybrala strana z nájmu Lidového domu. "Z hlediska výše odměny není dotyčné ustanovení dostatečně určité," konstatoval soud.

Pro sociální demokracii to znamená, že nemusí platit 338 milionů korun, které jí pravomocně přikázal zaplatit Městský soud v Praze v březnu 2016. Původní dluh byl 18,5 milionu, o dalších více než 300 milionů vyšplhal na úrocích.

"Těší mě, že soud dal za pravdu sociální demokracii. Podrobnější komentář sdělím po poradě s právníky," reagoval na rozhodnutí soudu předseda ČSSD Jan Hamáček.

Spokojenost neskrýval ani předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka. "Máme radost. Od začátku jsme říkali, že ta částka, jak narostla kvůli různým smluvním pokutám, není v pořádku. To jsme rozporovali nejvíc. Nyní očekáváme, že nižší soudy toto znovu zhodnotí a finální částka bude o hodně nižší," věří Chvojka.

"Doufám, že definitivní rozsudek bude co nejdříve, aby kauza přestala sociální demokracii zatěžovat," přidal se místopředseda ČSSD Michal Šmarda s tím, že o dalším postupu se musí vedení strany poradit.

ČSSD zatím vyplatila několik milionů korun

Příběh odměny za to, že se ČSSD vrátil Lidový dům, začal v roce 1997, kdy Altnera přivedl do ČSSD tehdejší místopředseda strany Ivo Svoboda a uzavřel s ním smlouvu, že v případě, že získá Lidový dům pro ČSSD, dostane Altner 50 milionů korun a k tomu navíc deset procent vybraného nájemného z pronajatých prostor. V roce 2000 pak Ústavní soud potvrdil, že Lidový dům patří společnosti Cíl, již ČSSD vlastní.

Rozhodnutí ve sporu mezi potomky advokáta Z. A. a ČSSD Nejvyšší soud právě zveřejnil ve zkrácené formě na elektronické úřední desce na webu https://t.co/28jzudFHi0 a úřední desce v budově soudu pod sp. zn. 33 Cdo 2994/2016. Zveřejnil přitom i nosné důvody rozhodnutí. — Nejvyšší soud (@Nejvyssisoud) June 7, 2019

ČSSD zaplatila ale jen smluvní odměnu 50 milionů korun - třetinu dala Altnerovi a zbytek do soudní úschovy, protože si na ni činili nárok i Altnerovi spolupracovníci. Podíl z vybraného nájemného ale nakonec odmítla vyplatit - argumentovala tím, že v tomto bodě byla smlouva s Altnerem neplatná pro rozpor s dobrými mravy.

Do astronomické výše více než 300 milionů korun se suma vyšplhala kvůli smluvnímu penále za takřka 16 let, které uplynuly od podání žaloby do vynesení pravomocného rozsudku. Na tak vysokou sumu původní částka vzrostla kvůli nezvykle vysokému penále 0,3 procenta denně, tedy více než 100 procent ročně. Uvedenou smlouvu s Altnerem spolu se Svobodou podepsal i tehdejší předseda strany Miloš Zeman.