Česko slaví 105. výročí vzniku Československa. Pavel udělí svá první vyznamenání

Prezident Petr Pavel dnes udělí státní vyznamenání více než 60 osobnostem, nominací bylo přes 400, prozradila to kancléřka Jana Vohralíková. Loni při svém posledním slavnostním předávání vyznamenání bývalý prezident Miloš Zeman ocenil 78 mužů a žen, v letech předtím byl počet vyznamenaných zhruba kolem čtyřicítky.

Do slavnostního ceremoniálu Hrad nechce zveřejnit jména oceněných. Například čestný předseda TOP 09 a bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg už ale řekl deníku Právo, že by měl obdržet nejvyšší vyznamenání - Řád Bílého lva. Podle informací Lidových novin by dalšími oceněnými mohli být zpěvák a kytarista Vladimír Mišík nebo romská zpěvačka Ida Kelarová nebo bývalý politik a právník Petr Pithart.