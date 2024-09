Jak se naplňují předpovědi o extrémním dešti? Mapa ukazuje, kde prší nejvíce

Datová redakce Aktuálně.cz připravila interaktivní mapu, které přehledně ukazuje, kolik napršelo v posledních hodinách a dnech na více než čtyřech stech měřících stanicích. Mapu pravidelně aktualizuje. A to na základě aplikace Jáchyma Brzeziny z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, která vychází z otevřených dat ústavu. Metodika je shodná s Brzezinovou mapou, úhrn srážek je počítán od 8 hodin do 8 hodin následujícího dne. Brzký ranní déšť z pátečního rána je tedy započítán do čtvrtečních dat.

Jednotlivé kruhy na mapě ukazují, kolik srážek spadlo na dané stanici od středy 11. září do současnosti. Čím větší kruh v tmavší modré barvě, tím více deště. Po kliknutí na danou stanici se zobrazí bližší informace o srážkových úhrnech v jednotlivých dnech.

Před extrémními srážkami varují meteorologové už několik dní. Od pátku do neděle by mělo napršet až 300 milimetrů, zejména v oblasti Jeseníků. "V jihovýchodní polovině území a na horách na severovýchodě a severu Čech jsou očekávané úhrny mezi 150 až 250 milimetry za čtyři dny," uvedl v aktualizované výstraze ve čtvrtek Český hydrometeorologický ústav.

"Největší srážkové úhrny očekáváme v oblasti Jeseníků, a to přes 300 milimetrů. Na zbytku území s výjimkou západu a severozápadu Čech budou úhrny od pátečního rána do půlnoci na pondělí převážně v rozmezí 100 až 150 milimetrů," dodal ústav.

Kolik srážek spadne nad Českem od pátku do neděle, ukazuje aktualizovaný model z páteční půlnoci. Snímky udávají, kolik nad územím republiky naprší během 24 hodin. Jednotlivé mapy ukazují očekávaný vývoj situace po šesti hodinách.

Předpokládané srážky za 24 hodin

Zdroj: ČHMÚ