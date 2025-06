Jak si zpříjemnit jízdu k moři (nejen) s dětmi. Deset zastávek, které stojí za to

Cestou k Jadranu – jezero Fuschlsee

Proč se koupat až v moři, když už po cestě v Rakousku je tolik krásných jezer? Ne všechna jsou však vhodná pro krátké osvěžení. Mondsee ležící hned u dálnice bývá v parných dnech přeplněné, linecké Pleschinger See zase nemá tak pěkné okolí, oblast Traunsee je na západě hustě zastavěná a na východě skalnatá a nepřístupná. Zato pláž na západní straně jezera Fuschlsee s ikonickým molem má vše, po čem zejména rodiny s dětmi touží: občerstvení, toalety, sprchy, pozvolný vstup, čistou a teplou vodu i beach volejbalové hřiště a hřiště pro děti. Celodenní vstupné pro dospělého činí 4,50 eur, děti do 6 let mají vstup zdarma, ty větší za 2,50 eur. Parkování stojí 3 eura. Jedinou nevýhodou je nutnost jít na pláž od parkoviště ještě asi 600 metrů pěšky téměř bez stínu. Z Prahy sem dojedete za přibližně 4,5 hodiny.