Black Friday vrcholí. Data odhalila, jak moc slevy obchodníků odpovídají realitě

Internetové obchody v těchto dnech lákají zákazníky na výrazné slevy. Některé slibují u vybraných produktů úsporu ve výši až desítek procent. Takzvaný Black Friday v těchto dnech vrcholí. Jsou ale slevy skutečné? Data, která získala redakce Aktuálně.cz, ukazují, jak obchody s výhodnými nabídkami pracují.

Provozovatelé e-shopů se v posledních letech významně polepšili. Zatímco před pěti lety obchodníci tvrdili, že v průměru činí slevy 33 procent a jejich skutečná výše byla jen 16 procent, první data z letošního Black Friday, která Aktuálně.cz poskytl portál Hlídač shopů, dokonce naznačují, že skutečné slevy se začínají rovnat těm deklarovaným.

Stejně jako před pěti lety mají zákazníci šanci sehnat zboží do pátku zhruba o 16 procent levněji. Jenže zatímco před pěti lety obchodníci tuto slevu nepoctivě nafukovali a tvrdili, že činí 33 procent, letos lze uváděné výši slevy ve většině případů důvěřovat.

Obchodníky k férovější hře s čísly přiměla novela zákona o ochraně spotřebitele, která začala platit na začátku loňského roku. Nová, přísnější pravidla zafungovala už o pár týdnů dříve, neboť mezi Black Friday 2021 a 2022 se rozdíl mezi deklarovanými slevami a realitou scvrkl z 11,7 na 4,6 procentního bodu. Vloni se zmenšil na 3,2 procentního bodu a první letošní data naznačují, že ve většině e-shopů už úplně přestal existovat.

To, že nový zákon zafungoval, potvrzuje i Česká obchodní inspekce. Během letošního první čtvrtletí neprošlo její kontrolou férovosti akčních nabídek jen 15 procent obchodníků, ve druhém čtvrtletí 13 procent. V prvním pololetí loňského roku to přitom bylo téměř 40 procent.

Black Friday se proměňuje

Pojem Black Friday se poprvé objevil na začátku 60. let v americké Filadelfii. Původně jím místní policisté označovali dopravní zácpy způsobené přesunem velké části obyvatel před Díkůvzdáním. O dvacet let později sousloví převzali obchodníci, kteří tak začali označovat den, kdy evidují nejvyšší tržby a dostávají se do zisku, tedy černých čísel.

Přes internetové prostředí se marketingový pojem Černý pátek rozšířil i do Česka, kde jej jako první adoptovaly e-shopy. Většina z nich původně úzké jednodenní časové okno rozšířila na týden, některé až na celý měsíc. Odnož Black Friday nazvaná Cyber Monday (Kybernetické pondělí), během něhož americké e-shopy nabízejí se slevou především spotřební elektroniku, se v Česku příliš neujala. Většina e-shopů sledovaných Hlídačem slev končí černopáteční maraton už v neděli, tedy dva dny po jejím vrcholu.

Během posledních dvou let byla nejširší nabídka zlevněných produktů ve sledovaných internetových obchodech v rozmezí od deseti dnů před Černým pátkem po neděli těsně po něm.

V poslední době jsou oproti minulým letům obchodníci v zařazování zboží do Black Friday opatrnější. Zatímco v roce 2021 bylo v akci téměř 12 procent jejich celkové nabídky, vloni to byla už jen čtyři procenta.

Poctivci a hříšníci

Přes viditelné zlepšení odhalil Hlídač shopů několik hříšníků i vloni. Nejhorší známku od portálu si odnesl Kaufland, který na svém online tržišti pod označením "Black week deal" prodával třeba vojenskou síť za bezmála 3,5 tisíce korun s uváděnou slevou 400 korun. Tentýž produkt byl přitom u Kauflandu na začátku listopadu k mání za 853 korun.

Na prohřešky narazil u stejného obchodu Hlídač shopů i letos. "Jejich uvádění slev je divoké. Například mají v nabídce 'Black week' produkty, kde slevu neuvádějí žádnou. V dalších případech pak mají více přeškrtnutých cen, někde dokonce dvě různé minimální ceny před akcí," popisuje Jakub Balada, spoluzakladatel společnosti Apify, která za projektem Hlídač shopů stojí.

Redakce Aktuálně.cz Kaufland kontaktovala, řetězec však i přes urgence na zaslané otázky do vydání textu nereagoval.

Dílčí nedostatky zjistil Hlídač shopů i u dalších obchodníků jako Pilulka.cz, AAA auto, Datart, Electroworld a Mironet. Proto si loni odnesly jen průměrné hodnocení.

Záludné kličky

Česká obchodní inspekce radí, aby si zákazníci zkontrolovali, zdali prodávající uvádí vedle slevy také nejnižší cenu, za niž výrobek prodával v posledních třiceti dnech. Dobrou praxí je také porovnat cenu napříč trhem a ověřit, zdali není poskytnutí slevy podmíněné například členstvím ve věrnostním programu nebo přihlášením do mobilní aplikace.

"Je důležité, aby spotřebitelé věděli, s kým smluvní vztah uzavírají. Zda je to provozovatel e-shopu a kde sídlí, nebo zda využívají služeb online tržiště," připomíná inspekce. Kupujícím zároveň doporučuje, aby nepodléhali tlaku o omezené dostupnosti zboží, protože může být falešný.