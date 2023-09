Příští generace Britů si možná už nezapálí, premiér Sunak zvažuje zákaz kouření

O tom, zda prosadit jedny z nejpřísnějších protikuřáckých opatření na světě, uvažuje britský premiér Rishi Sunak. V praxi by znamenala zákaz prodeje cigaret příští generaci.

Nejmenované vládní zdroje listu řekly, že premiér zkoumá, zda by bylo možné zavést podobná opatření, jako loni v prosinci schválil Nový Zéland.

Ten zavedl postupné zvyšování věkové hranice pro prodej tabákových výrobků. Lidé narození po roce 2008 si tak nebudou moci koupit na Novém Zélandu cigarety ani po dosažení plnoletosti.

Britský premiér podle informací The Guardian také stále uvažuje o tom, zda zavést pokuty ve výši deseti liber za promeškání kontroly u praktického lékaře či vyšetření v nemocnici.

Sunakova kancelář nepopřela, že premiér uvažuje o zpřísnění protikuřáckých zákonů. Nákup cigaret je v Británii povolen od 18 let. Dříve to bylo už od 16 let, ale věkovou hranici v roce 2007 zvýšila tehdejší labouristická vláda.