Zardousí malé církve, okrádají i zavražděné. Opozice chce zrušit zdanění restitucí

Zástupci pěti politických stran ve čtvrtek dopoledne oznámili, že se připojují k senátorům a podávají k Ústavnímu soudu v Brně ústavní stížnost na zdanění náhrad církvím. Jde o 62 poslanců ODS, pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a hnutí STAN, tedy kompletní kluby s výjimkou pirátů - šestnáct jejich poslanců podpis připojilo, šest ne.

"V návrhu akcentujeme hlubokou nespravedlnost, která je způsobena mezi církvemi, kde ty menší bez historického majetku jsou zdaněním zasaženy mnohem víc než církev katolická. A pro tyto menší církve může mít zdanění rdousící efekt," vysvětloval poslanec ODS Marek Benda, proč poslanci podávají návrh na zrušení zdanění, které prosadilo ANO společně s ČSSD, KSČM a SPD.

"Žádáme, aby soud projednal věc přednostně, aby bylo jasné od prvního zdanění, jak s ním bude naloženo," upozornil Benda. K prvnímu zdanění by podle schválené novely zákona mělo dojít od začátku roku 2020.

Kromě něj promluvili také předsedové klubů, Mikuláš Ferjenčík za piráty, Miroslav Kalousek za TOP 09, Jan Farský za STAN a předseda KDU-ČSL Marek Výborný. "Jsem rád, že tady na půdě sněmovny vznikla průřezová dohoda," uvedl Výborný s tím, že schválená novela zákona je útokem na právní jistoty. "Je to tak bezprecedentní, že se k tomu musí vyjádřit Ústavní soud," dodal.

Miroslav Kalousek mimo jiné upozornil na to, že zdanění by kromě křesťanských církví zasáhlo i Federaci židovských a náboženských obcí. "A v jejich případě to komunisté dotáhli k dokonalosti. Tady okrádají zavražděné, což je zločin," upozornil šéf klubu TOP 09.