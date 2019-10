Zeman kritizuje Rychetského: Plete se do politiky a zanedbává Ústavní soud

Předseda Ústavního soudu a signatář Charty 77 Pavel Rychetský se podle prezidenta Miloše Zemana plete v poslední době do politiky, aniž by k tomu byl kompetentní. Prezident tak reagoval na dnešní vyjádření Rychetského, že by si zesnulá herečka Vlasta Chramostová zasloužila pohřeb se státními poctami. Rychetský podle Zemana zároveň zanedbává práci na Ústavním soudu.

"Nemám nic proti pohřbu Vlasty Chramostové se státními poctami, ale k tomu není kompetentní pan Rychetský, ale ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD)," uvedl Zeman. Rychetský se podle něj v poslední době plete do politiky. "Na druhé straně zanedbává práci v Ústavním soudu, což mohu doložit tím, že u soudu leží již tři roky ústavní stížnost prezidenta a dosud není vyřízena," řekl. Rychetskému doporučil, ať se neplete do politiky, ale věnuje se soudu. Mluvčí Ústavního soudu Miroslava Sedláčková na žádost ČTK o vyjádření uvedla, že pan předseda (Rychetský) se k žádným komentářům pana prezidenta zásadně nevyjadřuje. Související "Měla jsem tři životy". Vlasta Chramostová přežila komunismus jen díky humoru Přehled Divadelní a filmová herečka Chramostová, která patřila k prvním signatářům Charty 77, zemřela dnes ve věku 92 let. "Pokud si někdo zaslouží pohřeb se státními poctami, je to nepochybně právě Vlasta Chramostová," uvedl k tomu Rychetský. Pohřeb se státními poctami bude mít v sobotu zpěvák Karel Gott. Zeman nad úmrtím Chramostové vyjádřil lítost. "Já si uvědomuji čím dál více, že odcházejí lidé, kteří byli opravdu opozicí proti komunistickému režimu. A tyto lidi nahrazují jiní, kteří, abych uvedl konkrétní případy, dvakrát za sebou signovali antichartu, nebo jednou a odsoudili Palachův týden, nebo jednou vstoupili v září 1989 do komunistické strany. Prostě tahle vrstva, obávám se, dříve nebo později naprosto převrství ty, kdo se o listopadovou revoluci opravdu zasloužili," konstatoval.