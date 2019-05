Zvrat v případu Filipínce zabitého v Bratislavě. Obžalovaný Slovák se u soudu přiznal

před 47 minutami

Slovák obžalovaný z loňského útoku na Filipínce v centru Bratislavy, který po převozu do nemocnice podlehl zraněním, u soudu nečekaně přiznal vinu. Informovala o tom slovenská média. Přiznání obžalovaného Juraje Hossua celý proces zrychlí, bratislavský soud například nebude vyslýchat předvolané svědky. Útok na šestatřicetiletého Filipínce Henryho Acordu, který na Slovensku žil a pracoval, vyvolal v zemi odmítavé reakce veřejnosti a politiků, ale i kritiku postupu prokuratury, která až po medializaci případu podala návrh, aby útočník byl vzat do vazby. Hossu před rokem na jedné z ulic v centru Bratislavy silně kopl Filipínce do hlavy poté, co se cizinec snažil chránit ženy před obtěžováním.