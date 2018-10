Zemana zdravila "dobrý den", Česku rozuměla. S odchodem Merkelové ztratíme spojence

Německá kancléřka Angela Merkelová měla k Česku vždycky blízko. V 80. letech v rámci studií žila půl roku v Praze a ráda se do ní vrací.

Berlín - S odchodem Angely Merkelové, která oznámila, že po roce 2021 skončí v politice, Česko přijde o významného spojence. Německá kancléřka podle odborníků našemu regionu rozuměla. A to nejen díky vysokoškolským studiím v 80. letech, kdy pobývala v Praze.

"Její odchod bude ztráta pro Evropu i pro Česko," zhodnotil v rozhovoru pro Aktuálně.cz Vladimír Handl z Katedry německých a rakouských studií na Univerzitě Karlově.

K Česku měla Merkelová vždycky blízko. Podle Handla má právě teď díky tomu Česká republika s Německem historicky nejintenzivnější vztahy. "Bohužel to ale neplatí na politické úrovni. Češi nedokázali využít jedinečné šance, že máme v čele Německa spřízněnou duši," myslí si Handl.

Její pouto k Česku je především emoční. Merkelová pochází z východního Německa a v Praze pobývala. Když jí bylo kolem třiceti let, dodělávala si doktorát na pražském Ústavu organické chemie a biochemie. Podle jejích tehdejších přátel z vědeckých kruhů se stihla naučit česky tak dobře, že se dokázala domluvit.

Do Česka se od té doby pravidelně vrací, a to nejen na pracovní cesty. Navštěvuje své bývalé kolegy z Akademie věd a v sobotu přijela na soukromou oslavu devadesátých narozenin Rudolfa Zahradníka, jejího někdejšího mentora. Když před týdnem do Berlína přijel prezident Miloš Zeman, pozdravila ho kancléřka česky "dobrý den".

Merkelová byla jako šéfka německé vlády v Česku na oficiální návštěvě dvakrát, rovněž dvakrát dorazila pracovně a před několika dny přijela do Prahy i při příležitosti stého výročí založení Československé republiky. Premiér Andrej Babiš pro ni nechal připravit menu, které jí připomnělo čas strávený v tehdejším Československu. "Měli jsme zelňačku, vepřový řízek a rulandské bílé, takže trošku zavzpomínala na staré časy," popsal předseda české vlády na tiskové konferenci.

Češi budou muset o zájem ze strany Německa bojovat

S blížícím se odchodem Merkelové z vrcholné politiky ztratí Česko silného spojence. "Její osobní vztah k České republice byl skutečně znatelný a byl pro nás důležitý na úrovni praktické spolupráce," upozorňuje Handl.

"Nám se ale dlouhodobě nedařilo toho využít. Změna ve vedení Německa bude znamenat větší nárok na českou politiku. Češi budou muset bojovat o zájem a podporu Německa. Už tam nebude nikdo, kdo měl takovou snahu vycházet nám vstříc," popsal odborník na Německo.

Merkelová se rozhodla odejít z vedení CDU kvůli posledním volebním neúspěchům v zemských volbách. Její sesterská strana získala rekordně nízký volební zisk v Bavorsku, podobně dopadla i CDU o víkendu v Hesensku. Uvnitř strany proto sílila kritika jejího vedení. Oponenti kancléřce dlouhodobě vyčítají, že kvůli posunutí CDU do středu přišla o konzervativnější voliče.

Silná osobnost

Merkelová podle Vladimíra Handla svůj odchod z čela vlády i strany dlouho zvažovala. "Sama vždycky tvrdila, že ve vedení země musí stát stejná osoba, která vede vládní koalici," vysvětlil.

V poslední době vládní koalici pod vedením Merkelové ohrožovaly spory. Rozdělení a rozhádanost jejího kabinetu mělo špatný vliv i na postavení Německa v rámci Evropské unie, podotkl Handl. Znovusjednocení koalice je podle něj klíčové k tomu, aby postavení Německa zase posílilo.

To ostatně přiznala i sama kancléřka na pondělní tiskové konferenci, když prohlásila, že rozdělení funkce šéfky strany a vlády nepovažuje za dobré řešení. "Je to risk, o tom není pochyb," dodala.

Nástupce kancléřky, ať už to bude kdokoliv, to nyní přesto nebude mít jednoduché.

"Angela Merkelová je v evropské politice mimořádná," vysvětlil Handl. "Její odchod bude pro Evropu velká rána. Uměla spojovat strany během jednání na evropské úrovni i během jednání s mimoevropskými aktéry," dodal Handl s tím, že Merkelová měla velkou důvěru i autoritu na mezinárodní úrovni.

Video: Podívejte se na záběry z návštěvy Angely Merkelové v Praze