Nekompromisní řez v Kremlu. Vím, jak ukončit válku, říká Putinův prominentní nepřítel

Válka na Ukrajině neskončí, dokud prezident Vladimir Putin nepřijde o moc. Serveru Newsweek to řekl přední představitel ruské opozice v exilu Michail Chodorkovskij. Ve své v USA čerstvě vydané knize How to Slay a Dragon (Jak zabít draka) píše o nutnosti revoluce, která by v Rusku nastolila demokracii a přerušila tamní cyklus dějin autokracie.

2:06 Poznal Putina velmi dobře. "Necouvejte před ním. Je to bandita," tvrdil už po začátku invaze Michail Chodorkovskij. | Video: Asociated Press

Když ještě Chodorkovskij vedl energetickou společnost Jukos a byl považován za nejbohatšího Rusa, dovolil si kritizovat úroveň korupce v zemi. Kvůli politicky motivovaným obviněním ho následně soud poslal na deset let do vězení. Z něho vyšel na svobodu po Putinově milosti v roce 2013. Chodorkovskij Newsweeku řekl, že současný konflikt na Ukrajině neznamená pro ruskou opozici žádnou výhodu. Ruská společnost podle něj navzdory vysokým vojenským ztrátám a ústupům nevnímá válku jako něco, co oslabuje Putinův režim. Související Sežeň si pomoc. Musk se dosud nejtvrději opřel do Zelenského a spustil bouři reakcí 0:35 "Samozřejmě, teoreticky, pokud Putin ztratí Krym, pak by to podkopalo jeho autoritu," prohlásil z londýnského ústředí jeho Nadace Open Russia, která pracuje na rozvoji ruské občanské společnosti. Chodorkovskij je přesvědčen, že jakákoli jednání mezi Moskvou a Kyjevem o ukončení války by hrála do karet Putinovi. "Předpokládejme, že budou souhlasit, 'zastavíme se tam, kde jsme'. Bude se Rusku v důsledku toho žít lépe? Ne, protože sankce nezmizí, ruská ekonomika se nezlepší," myslí si Chodorkovskij. "Musíte něco udělat s územími, která byla okupována. Ale pokud už žádná válka není, nemůžete se na ni vymlouvat, takže jaký je výsledek? Putin bude muset zakrátko začít novou válku," je přesvědčený bývalý nejbohatší Rus. Pokud válku ukončí rozhovory, Ukrajina podle ruského opozičníka pravděpodobně nedostane stejné vojenské dodávky ze Západu, jaké dostává nyní. Na druhou stranu šance na její členství v NATO a ochrana, která s tím souvisí, zůstávají stále vzdálené. Související "Byl jsem si jistý, že Rusko zkolabuje." Putin se nevzdá, prozrazuje klíčový ukazatel 0:58 Kreml odhaduje, že západní vojenská podpora Kyjeva bude s pokračující ruskou agresí slábnout a Kongres USA vypustí finanční pomoc Ukrajině z rozpočtu na dočasné výdaje, aby se vyhnul tzv. shutdownu, kdy federální vláda funguje v omezeném rozsahu. "Za rok, až se válka obnoví, bude Ukrajina oslabena a Putin bude mít nashromážděné zbraně," předpovídá Chodorkovskij a zdůrazňuje, jak je Putinovo svržení podmínkou toho, aby konflikt jednou provždy skončil. "Na Západě jsou lidé, kteří upřímně chtějí, aby Ukrajina vyhrála, a další, kteří se toho bojí. Výsledkem je protiváha. Není možné nechat Putina u moci a zároveň zastavit válku. Dalo by se přemýšlet o způsobech, jak by měl Putin prohrát, ale musí rozhodně odejít," je přesvědčený Chodorkovskij. Putinovu proměnu v průběhu let popsal plastický chirurg Ondřej Měšťák:

Spotlight Aktuálně.cz - Ondřej Soukup | Video: Jakub Zuzánek

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!