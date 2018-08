Zloději ve Švédsku ukradli dvě královské koruny a další klenoty, z katedrály uprchli na člunu

Klenoty mají nevyčíslitelnou hodnotu. Jsou zdobené drahokamy a jsou vyrobeny ze zlata.

Stockholm - Švédská policie pátrá po zlodějích, kteří v úterý ukradli dvě královské koruny a další klenoty z katedrály ve městě Strängnäs na jihovýchodě země. Zločinci z místa následně uprchli na malém motorovém člunu. Informoval o tom ve středu list The Local.

Dva zloději přišli do katedrály kolem poledne, tedy v době, kdy byla otevřená pro veřejnost, a z uzamčených skleněných vitrín zajištěných poplašným zařízením vzali dvě královské koruny, královské jablko a kříž.

Klenoty jsou vyrobeny ze zlata a zdobené drahými kameny a perlami. Podle úřadů mají nevyčíslitelnou hodnotu.

Thieves steal 1600s Swedish royal crowns from cathedral https://t.co/YcesAkAsFC pic.twitter.com/RiZh0vP6Fo — The Local Sweden (@TheLocalSweden) August 1, 2018

Jedna z korun patřila králi Karlu IX., který vládl zemi od roku 1604 do své smrti v roce 1611, druhá jeho manželce, královně Kristině. Šlo o pohřební koruny, které byly v pozdějších dobách z hrobů vyzdviženy a vystaveny. Karel IX., syn krále Gustava Vasy označovaného za nejvýznamnějšího švédského panovníka, je pochován právě v strängnäské katedrále.

Svědek loupeže Tom Rowell, který se bude příští týden v katedrále ženit, řekl švédskému deníku Aftonbladet, že viděl dva muže, jak vybíhají ven z kostela. Naskočili do malého bílého otevřeného člunu a rychle odjeli pryč.

"Kontaktovali jsme policisty a oni nám řekli, že z katedrály bylo cosi ukradeno. Věděl jsem hned, že šlo o zloděje, podle toho, jak se chovali," řekl Rowell.

Město Strängnäs leží na břehu rozsáhlého jezera Mälaren. "Mohli se vydat na západ do Köpingu nebo Arbogy, anebo na východ do Västerasu, Eskilstuny či Stockholmu. Pátráme všemi těmito směry," prohlásil mluvčí stockholmské policie Thomas Agnevik. Policie podle něj po zlodějích pátrá na vodě i ve vzduchu. "Zatím je to 1:0 pro ně," konstatoval Agnevik.