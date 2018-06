Policie ve Švýcarsku zadržela dva české mladíky, v kostelech vykrádali kasičky na milodary

před 1 hodinou

Švýcarská policie zadržela dvojici Čechů, kteří v kostelích alpské konfederace vykrádali kasičky na milodary. Oba se ke krádežím přiznali, napsal portál Graubünden Online. Celková škoda podle úřadů činí několik stovek franků (několik tisíc korun). Čechy ve věku 20 a 23 let, kteří si původně přijeli do Švýcarska hledat práci, policie zastavila k rutinní dopravní kontrole v obci Tavanasa v kantonu Graubünden na východě země. Při prohlídce ale objevila velké množství mincí a bankovek. Muži se následně přiznali, že peníze jsou z kostelních kasiček a že v několika kantonech takto vykradli asi 40 kostelů. Uvedli také, že si pro přístup do kasiček vyrobili zvláštní nářadí.