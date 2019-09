Zemřel fotograf ikonického snímku z protestů v Číně. Zachytil muže před kolonou tanků

Nový ministr kultury za ČSSD Lubomír Zaorálek dnes na pražské FAMU poblahopřál ruské studentce školy Darii Kashcheevě, která nad ránem získala studentského Oscara, a poděkoval jí za reprezentaci české kultury. Kashcheeva, která na FAMU právě ukončila bakalářské studium, by ráda zůstala v Česku a připravovala tady další filmy. Zaorálek prý rád napomůže, aby studentka z Ruské federace mohla v Česku působit, jak dlouho si přeje. "Jsem rád, že jste tady v Česku, moc si toho vážíme a byl bych rád, kdybyste se tady cítila co nejlépe. Myslím, že si budeme všichni pamatovat, že jste nám udělala takovou slávu ve světě," řekl ministr, který o studentčině úspěchu dnes mluvil ve sněmovně. "Bylo to přijato s velkým potleskem, vaše jméno tam zaznělo. Bereme to, že to je úspěch FAMU, úspěch České republiky," dodal Zaorálek.