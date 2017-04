Země EU potvrdily přísnější směrnici o střelných zbraních. Česko chystá žalobu

před 1 hodinou

Členské země EU v úterý potvrdily směrnici, která zpřísňuje kontrolu nad střelnými zbraněmi v unii. Jde o poslední formální krok poté, co normu v polovině března schválil Evropský parlament. Cílem směrnice bylo zabránit teroristům ve vyzbrojování, podle kritiků ale hlavně omezuje trh s legálně drženými zbraněmi a výrazně zasahuje do vnitřních záležitostí státu, což je v rozporu s právem EU. Česká vláda chystá proti směrnici žalobu. O jejím podání chce rozhodnout poté, co bude nyní směrnice publikována v unijním věstníku. Směrnice začne platit 20 dní po zveřejnění ve věstníku, státy jsou povinny zahrnout ji do svého vnitrostátního práva do 15 měsíců.

Doporučujeme

Související články