Krátce poté, co Rusko v únoru 2022 napadlo Ukrajinu, vyjadřovalo ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému podporu 67 procent z Američanů, kteří v prezidentských volbách hlasovali pro Trumpa. Oproti tomu letos v březnu to bylo pouhých 19 procent, píše The Wall Street Journal.
Co takto výrazný propad způsobilo? Špatný vztah ukrajinského prezidenta s Donaldem Trumpem, Zelenského strategické chyby a také miliony ruských dolarů, které financovaly dezinformační kampaň vedenou proti Ukrajině, uvádí list.
Jedna chyba za druhou
Vůbec největší chyby se Zelenskyj podle amerického deníku dopustil loni během prezidentské kampaně, kdy se 44 dní před volbami v USA objevil v Pensylvánii na předvolební akci Trumpovy soupeřky, Kamaly Harrisové. Mnoho republikánů si to vyložilo tak, že Zelenskyj v prezidentské volbě podporuje ve volbě nového šéfa Bílého domu právě ji.
Tým Zelenského také ignoroval fakt, že někteří vlivní republikánští konzervativci řadu let poštvávali proti Ukrajině a především proti Zelenskému. Proukrajinské hlasy mezitím vystupovaly v médiích, jako je CNN, MSNBC nebo v pořadu "60 Minutes", které voliči hnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa MAGA (zkratka z anglického Make America Great Again, v překladu Udělejme Ameriku opět skvělou) vnímají jako hlásnou troubu demokratů.
Nová strategie přinesla nové výsledky
Od té doby se Zelenskyj poučil. V posledních měsících dává rozhovory konzervativním pořadům a médiím, jako je "The Ben Shapiro Show", "Special Report with Brett Baier" a Newsmax. V srpnu v Kyjevě také uspořádal velkou modlitbu v americkém stylu, která přilákala tisíce věřících z Ukrajiny, Ameriky a celého světa.
Zdá se, že změna strategie nese své plody. Z nových průzkumů vyplývá, že ve skupině náboženských konzervativců od června stoupla míra podpory vojenské pomoci Ukrajině o 22 procent a mezi křesťanskými republikány o 18 procent, uvedla organizace Ukraine Freedom Project.
Zelenského změna taktiky také za posledních sedm měsíců více než zdvojnásobila jeho popularitu mezi voliči Donalda Trumpa. Proč je to důležité? Průzkum The Wall Street Journal mezi republikánskými voliči v říjnu 2024 zjistil, že 78 procent republikánů, kteří vyjadřují sympatie vůči Zelenskému, také podporuje vojenskou pomoc Ruskem napadené Ukrajině.
Putin nechce mír, Zelenskyj ano
Americký list si všímá, že se Zelenskyj naučil komunikovat strategičtěji přímo s Trumpovými voliči. Ti i díky tomu mají jasno v tom, kdo stojí v cestě v Trumpově snaze o dosažení míru. Z průzkumů vyplývá, že přibližně 64 procent republikánských voličů považuje za překážku na cestě k uzavření příměří ruského prezidenta Vladimira Putina, přičemž pouze 13 procent z nich to dává za vinu jeho ukrajinskému protějšku.
Sám Putin tomuto trendu značně napomohl - Trumpovi voliči citlivě vnímají jak odmítání schůzek vládce Kremlu s Trumpem, tak také neutuchající útoky na ukrajinské civilisty. I kvůli tomu republikáni vnímají Rusko jako skutečnou hrozbu. Průzkumy ukazují, že 92 procent republikánských voličů se obává útoků ruských dronů na Evropu a 76 procent se strachuje, že Rusko či Čína zaútočí drony přímo na území Spojených států.
Zdůrazňovat úspěchy a mluvit s konzervativci
Jak si Zelenskyj může zajistit ještě vyšší podporu u republikánů? Podle The Wall Street Journal musí pokračovat v rozhovorech pro konzervativní média a zdůrazňovat v nich ukrajinské úspěchy.
Zatímco u republikánských voličů Zelenskyj získává, u Trumpa se jeho náklonost vůči ukrajinskému prezidentovi různě mění. Byť šéf Bílého domu dává najevo nelibost nad přístupem Vladimira Putina, Zelenskému nijak zvlášť vstříc nevychází.
Naposledy zamítl poskytnutí amerických střel Tomahawk, o které Ukrajina dlouhodobě projevuje zájem. "Ne, ani ne," odpověděl Trump v neděli na novinářský dotaz, zda uvažuje o dodání tomahawků Ukrajině.
Přitom dodávky střel dlouhého doletu, které jsou schopné udeřit v hloubi ruského území, již před několika dny podle stanice CNN schválil Pentagon. Rozhodující slovo však má Trump. Moskva před nasazením střel schopných likvidovat cíle hluboko v ruském vnitrozemí varovala.