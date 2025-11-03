Zahraničí

Zelenskyj vyhrává na jedné ze dvou front. Víme, která to je

Fabian Blažek Fabian Blažek
před 1 hodinou
Voliči amerických republikánů, strany Donalda Trumpa, nově čím dál výrazněji podporují Ukrajinu. Zásluhu na tom má její prezident Volodymyr Zelenskyj, píše The Wall Street Journal. Jestliže jejich náklonost k dodávkám zbraní Kyjevu byla na startu Trumpova druhého období na bodě mrazu, nyní je to jinak. Pomohla tomu Zelenského změna strategie.
Summit Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským.
Summit Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským. | Foto: Reuters

Krátce poté, co Rusko v únoru 2022 napadlo Ukrajinu, vyjadřovalo ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému podporu 67 procent  z Američanů, kteří v prezidentských volbách hlasovali pro Trumpa. Oproti tomu letos v březnu to bylo pouhých 19 procent, píše The Wall Street Journal.

Co takto výrazný propad způsobilo? Špatný vztah ukrajinského prezidenta s Donaldem Trumpem, Zelenského strategické chyby a také miliony ruských dolarů, které financovaly dezinformační kampaň vedenou proti Ukrajině, uvádí list. 

Jedna chyba za druhou

Vůbec největší chyby se Zelenskyj podle amerického deníku dopustil loni během prezidentské kampaně, kdy se 44 dní před volbami v USA objevil v Pensylvánii na předvolební akci Trumpovy soupeřky, Kamaly Harrisové. Mnoho republikánů si to vyložilo tak, že Zelenskyj v prezidentské volbě podporuje ve volbě nového šéfa Bílého domu právě ji. 

Takto Zelenskyj mluvil o Američanech v rozhovoru s konzervativním publicistou Shapirem v dubnu | Video: X/Mylovanov

Tým Zelenského také ignoroval fakt, že někteří vlivní republikánští konzervativci řadu let poštvávali proti Ukrajině a především proti Zelenskému. Proukrajinské hlasy mezitím vystupovaly v médiích, jako je CNN, MSNBC nebo v pořadu "60 Minutes", které voliči hnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa MAGA (zkratka z anglického Make America Great Again, v překladu Udělejme Ameriku opět skvělou) vnímají jako hlásnou troubu demokratů.

Nová strategie přinesla nové výsledky

Od té doby se Zelenskyj poučil. V posledních měsících dává rozhovory konzervativním pořadům a médiím, jako je "The Ben Shapiro Show", "Special Report with Brett Baier" a Newsmax. V srpnu v Kyjevě také uspořádal velkou modlitbu v americkém stylu, která přilákala tisíce věřících z Ukrajiny, Ameriky a celého světa.

Zdá se, že změna strategie nese své plody. Z nových průzkumů vyplývá, že ve skupině náboženských konzervativců od června stoupla míra podpory vojenské pomoci Ukrajině o 22 procent a mezi křesťanskými republikány o 18 procent, uvedla organizace Ukraine Freedom Project. 

Související

Washington naznačil, že by přece jen mohl Ukrajině dodat tomahawky. Moskva už reaguje

Marija Zacharovová.

Zelenského změna taktiky také za posledních sedm měsíců více než zdvojnásobila jeho popularitu mezi voliči Donalda Trumpa. Proč je to důležité? Průzkum The Wall Street Journal mezi republikánskými voliči v říjnu 2024 zjistil, že 78 procent republikánů, kteří vyjadřují sympatie vůči Zelenskému, také podporuje vojenskou pomoc Ruskem napadené Ukrajině. 

Putin nechce mír, Zelenskyj ano

Související

Už jen chvilička a Rusko se zhroutí? Tohle je nejhorší zabiják války, míní Sulovská

Trump, Putin-ukrajina - ikona, poutaci foto
2:26

Americký list si všímá, že se Zelenskyj naučil komunikovat strategičtěji přímo s Trumpovými voliči. Ti i díky tomu mají jasno v tom, kdo stojí v cestě v Trumpově snaze o dosažení míru. Z průzkumů vyplývá, že přibližně 64 procent republikánských voličů považuje za překážku na cestě k uzavření příměří ruského prezidenta Vladimira Putina, přičemž pouze 13 procent z nich to dává za vinu jeho ukrajinskému protějšku.

Sám Putin tomuto trendu značně napomohl - Trumpovi voliči citlivě vnímají jak odmítání schůzek vládce Kremlu s Trumpem, tak také neutuchající útoky na ukrajinské civilisty. I kvůli tomu republikáni vnímají Rusko jako skutečnou hrozbu. Průzkumy ukazují, že 92 procent republikánských voličů se obává útoků ruských dronů na Evropu a 76 procent se strachuje, že Rusko či Čína zaútočí drony přímo na území Spojených států.

Zdůrazňovat úspěchy a mluvit s konzervativci

Jak si Zelenskyj může zajistit ještě vyšší podporu u republikánů? Podle The Wall Street Journal musí pokračovat v rozhovorech pro konzervativní média a zdůrazňovat v nich ukrajinské úspěchy.

Zatímco u republikánských voličů Zelenskyj získává, u Trumpa se jeho náklonost vůči ukrajinskému prezidentovi různě mění. Byť šéf Bílého domu dává najevo nelibost nad přístupem Vladimira Putina, Zelenskému nijak zvlášť vstříc nevychází.

Naposledy zamítl poskytnutí amerických střel Tomahawk, o které Ukrajina dlouhodobě projevuje zájem. "Ne, ani ne," odpověděl Trump v neděli na novinářský dotaz, zda uvažuje o dodání tomahawků Ukrajině.

Přitom dodávky střel dlouhého doletu, které jsou schopné udeřit v hloubi ruského území, již před několika dny podle stanice CNN schválil Pentagon. Rozhodující slovo však má Trump. Moskva před nasazením střel schopných likvidovat cíle hluboko v ruském vnitrozemí varovala.

 
Mohlo by vás zajímat

Ukrajinci zesilují tlak na Rusy u Dobropillje, dobyli zpět rozsáhlé území

Ukrajinci zesilují tlak na Rusy u Dobropillje, dobyli zpět rozsáhlé území

Tohle je hrozné video, ale musíte ho vidět. Aktivista ukázal, co se děje u Pokrovsku

Tohle je hrozné video, ale musíte ho vidět. Aktivista ukázal, co se děje u Pokrovsku
1:16

O kolik je šnek rychlejší než ruský voják na Ukrajině? Pokrovsk nabízí odpověď

O kolik je šnek rychlejší než ruský voják na Ukrajině? Pokrovsk nabízí odpověď
1:00

Město v troskách: krvavá bitva o poslední zbytky ukrajinského Pokrovsku

Město v troskách: krvavá bitva o poslední zbytky ukrajinského Pokrovsku
18 fotografií
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Ukrajina Kyjev Rusko Moskva Bílý dům Donald Trump republikáni Republikánská strana Volodymyr Zelenskyj Vladimir Putin Ruský útok na Ukrajinu 2022 dron

Právě se děje

před 22 minutami
Těžký výbuch světové dvojky. Rybakinová je i díky němu v semifinále

Těžký výbuch světové dvojky. Rybakinová je i díky němu v semifinále

Naději na postup udržela na Turnaji mistryň Američanka Amanda Anisimovová, která zdolala krajanku Madison Keysovou.
před 43 minutami

Kellnerova vila od Pleskota je na prodej. Její cena je možná nižší, než byste čekali

Kellnerova vila od Pleskota je na prodej. Její cena je možná nižší, než byste čekali
Prohlédnout si 6 fotografií
Dům vyniká svou jednoduchou a jasně čitelnou hmotovou kompozicí, která je dokonale přizpůsobena urbanistickým podmínkám a velikosti pozemku. Nízká přízemní hmota, orientovaná paralelně s ulicí, vytváří přirozenou hranici mezi obytnou zónou a venkovním prostředím.
Vila nabízí užitnou plochu 477 m², rozlehlé terasy a nádherný výhled na pozemek o rozloze 1644 m².
Aktualizováno před 1 hodinou
Ukrajinci zesilují tlak na Rusy u Dobropillje, dobyli zpět rozsáhlé území

ŽIVĚ
Ukrajinci zesilují tlak na Rusy u Dobropillje, dobyli zpět rozsáhlé území

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Zelenskyj vyhrává na jedné ze dvou front. Víme, která to je

Zelenskyj vyhrává na jedné ze dvou front. Víme, která to je

Zelenskyj ignoroval republikánské voliče velmi dlouho. Největší chyba přišla během prezidentské kampaně před rokem.
před 1 hodinou
Tohle je hrozné video, ale musíte ho vidět. Aktivista ukázal, co se děje u Pokrovsku
1:16

Tohle je hrozné video, ale musíte ho vidět. Aktivista ukázal, co se děje u Pokrovsku

"Téměř každá transportní jednotka mířící do města je pod útokem," píše v naléhavém komentáři Sternenko.
Aktualizováno před 1 hodinou
Duku po dvou dnech od propuštění znovu převezli do nemocnice, jeho stav je vážný

Duku po dvou dnech od propuštění znovu převezli do nemocnice, jeho stav je vážný

Kardinál v minulých dnech na facebooku uvedl, že v některých chvílích byl blízko smrti, a poděkoval lidem za podporu modlitbami.
před 2 hodinami
Návrat po 26 letech. Do sněmovny zasedla Luxova dcera. "Učil mě odpovědnosti," říká
2:46

Návrat po 26 letech. Do sněmovny zasedla Luxova dcera. "Učil mě odpovědnosti," říká

"V souvislosti s mým tatínkem vidím, jak velká očekávání ode mě mnozí mají. Což pro mě není úplně příjemná pozice," říká Luxova dcera Marie Kršková.
Další zprávy