Už jen chvilička a Rusko se zhroutí? Tohle je nejhorší zabiják války, míní Sulovská

Matyáš Zrno Matyáš Zrno
před 7 minutami
Oficiální uznání anexe Krymu a již obsazených Ukrajinských území, je pro Putina stále málo, tvrdí spolupracovník Aktuálně.cz žijící v Moskvě Jiří Just. "Vladimir Putin chce minimálně to, co může dostat – celý Donbas a pozemní koridor na Krym."
Spotlight moment: Největší zabiják ve válkách je víra, že už stačí jen počkat, soudí Sulovská a Just | Video: Tým Spotlight

"Tři roky jsme se tvářili, že příměří je naprosto nepřípustné - že by to nahrávalo Rusku. A dnes je hlavním evropským požadavkem, který Rusko stejně odmítá, příměří na současné frontové linii," připomíná Lucie Sulovská, která s Justem připravuje podcast Kaviárové tousty.

Tento postoj podle ní může Putin oprávněně vnímat jako slabost Západu. "Myslím si, že největší zabíják lidí v jakýchkoliv válečných konfliktech je pocit, že stačí chviličku počkat a protistrana se zhroutí," konstatuje. Podobně Rusko už roky vyčkává, až Ukrajině dojdou lidé, zbraně a až se na ně Evropa vykašle. A výsledkem je tři a půl roku naprostých jatek, uzavírá publicistka.

Celý rozhovor si můžete pustit ve videu níže nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-04:37 Jak působí na návštěvníky válečná Moskva? Je to běžný cíl turistů? Cílí náboráři do armády spíš na peníze nebo na patriotismus? Pocházejí pracovní migranti hlavně z postsovětské Střední Asie?

04:37-10:16 Otevřelo se Rusko i pracovníkům z Indie a afrických zemí? Snaží se režim, aby většina Rusů válku pociťovala co nejméně?

10:16-17:39 Je Putin připraven vést válku i třeba dalších deset let? Stává se, že rodiny muže přímo motivují, aby šli do války? Jsou odvedenci často šokovaní realitou bojiště?

17:39-24:05 Proč Rusko verbuje i cizince? Jsou v ruské armádě nadprůměrně zastoupeny etnické menšiny? Existuje ještě Wagnerova skupina a kde nyní působí?

24:05-29:46 Proč etničtí Rusové vstupují do čečenských jednotek? Jaké je aktuální postavení Ramzana Kadyrova v kremelské hierarchii? Jak sankce ovlivnily dostupnost západního zboží?

29:46-37:32 Nebyla část sankcí spíš jen morálním signálem? Jak Kreml a ruská média zobrazují Donalda Trumpa a Evropu? Co Putin požaduje pro případné příměří?

37:32-43:47 Čte Putin tlak na příměří jako projev slabosti? Co na něj skutečně platí? 

43:47-50:38 Tlačí Putina někdo z jeho okolí do ukončení války? Může se Rusko zhroutit samo do sebe? A je moudré na to spoléhat?

Spotlight Aktuálně.cz - Just a Sulovská | Video: Matyáš Zrno
 
Už jen chvilička a Rusko se zhroutí? Tohle je nejhorší zabiják války, míní Sulovská
Další zprávy