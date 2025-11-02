Už jen chvilička a Rusko se zhroutí? Tohle je nejhorší zabiják války, míní Sulovská

"Tři roky jsme se tvářili, že příměří je naprosto nepřípustné - že by to nahrávalo Rusku. A dnes je hlavním evropským požadavkem, který Rusko stejně odmítá, příměří na současné frontové linii," připomíná Lucie Sulovská, která s Justem připravuje podcast Kaviárové tousty.
Tento postoj podle ní může Putin oprávněně vnímat jako slabost Západu. "Myslím si, že největší zabíják lidí v jakýchkoliv válečných konfliktech je pocit, že stačí chviličku počkat a protistrana se zhroutí," konstatuje. Podobně Rusko už roky vyčkává, až Ukrajině dojdou lidé, zbraně a až se na ně Evropa vykašle. A výsledkem je tři a půl roku naprostých jatek, uzavírá publicistka.
Celý rozhovor si můžete pustit ve videu níže nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-04:37 Jak působí na návštěvníky válečná Moskva? Je to běžný cíl turistů? Cílí náboráři do armády spíš na peníze nebo na patriotismus? Pocházejí pracovní migranti hlavně z postsovětské Střední Asie?
04:37-10:16 Otevřelo se Rusko i pracovníkům z Indie a afrických zemí? Snaží se režim, aby většina Rusů válku pociťovala co nejméně?
10:16-17:39 Je Putin připraven vést válku i třeba dalších deset let? Stává se, že rodiny muže přímo motivují, aby šli do války? Jsou odvedenci často šokovaní realitou bojiště?
17:39-24:05 Proč Rusko verbuje i cizince? Jsou v ruské armádě nadprůměrně zastoupeny etnické menšiny? Existuje ještě Wagnerova skupina a kde nyní působí?
24:05-29:46 Proč etničtí Rusové vstupují do čečenských jednotek? Jaké je aktuální postavení Ramzana Kadyrova v kremelské hierarchii? Jak sankce ovlivnily dostupnost západního zboží?
29:46-37:32 Nebyla část sankcí spíš jen morálním signálem? Jak Kreml a ruská média zobrazují Donalda Trumpa a Evropu? Co Putin požaduje pro případné příměří?
37:32-43:47 Čte Putin tlak na příměří jako projev slabosti? Co na něj skutečně platí?
43:47-50:38 Tlačí Putina někdo z jeho okolí do ukončení války? Může se Rusko zhroutit samo do sebe? A je moudré na to spoléhat?