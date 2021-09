Zelenskyj připustil možnost úplné války Ukrajiny a Ruska, byla by to ale prý chyba

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj připouští možnost úplné války s Ruskem, nicméně by to podle něj byla "největší chyba". Podle agentury TASS to řekl v pátek na diskusi fóra YES Brainstorming.

Na otázku moderátora týkající se možnosti vypuknutí naprosté války s Ruskem Zelenskyj podle ruské státní tiskové agentury odpověděl: "Ano, může se to stát." Hned však také dal najevo, že by to považoval za chybnou variantu vývoje událostí. "Potom už nikdy nebude existovat sousedství Ruska, Ukrajiny a Běloruska," poznamenal. Podle ukrajinského prezidenta se Ukrajinci a Rusové stali nepřáteli, vznikla mezi nimi velká propast. Neví, jak překonat tuto situaci, ale doufá, že časem se vztahy přece jen zlepší. Nicméně naději, že "zvítězí dobro", spojil s tím, že "vše se vrátí zpět - území, lidé a pravděpodobně i vztahy". Vztahy obou zemí klesly postupně na bod mrazu po svržení proruského ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče na jaře 2014. Rusko reagovalo okupací a anexí Krymského poloostrova, kterou Kyjev ani převážná většina mezinárodního společenství neuznává. Moskva také podpořila proruské separatisty na východě Ukrajiny, kde si boje dosud vyžádaly na 13 000 mrtvých. Rusko tvrdí, že separatisty nevyzbrojuje, přestože četné důkazy svědčí o opaku. Zelenskyj rovněž řekl, že by se chtěl sejít s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Setkání by však podle něj muselo být "věcné, nikoli jen deklarativní". Ukrajinský prezident také dal najevo přesvědčení, že Ukrajina je připravená stát se členem Severoatlantické aliance, "pokud jde o úroveň naší armády a úroveň našich specialistů", a že NATO Ukrajinu potřebuje. "Neprosíme. Říkáme, že se nám zdá, že nás NATO potřebuje, zdá se nám, že bez Ukrajiny nebude silná Evropská unie," prohlásil Zelenskyj.