Zbylí tři slovenští ministři za stranu SaS rezignovali, pokračovat má menšinová vláda

Zbylí tři slovenští ministři za liberální stranu Svoboda a Solidarita (SaS) podali demisi. Vyplývá to z pondělního oznámení předsedy SaS Richarda Sulíka, který v nynější vládní krizi rezignoval na funkci ministra hospodářství už minulý týden.

Odchodem SaS ze čtyřčlenné koalice, která vznikla po volbách v únoru 2020, kabinet ztratil většinu ve sněmovně. Premiér Eduard Heger ohlásil pokračování menšinové vlády.

SaS kromě ministra hospodářství zastupují ve vládě také ministři zahraničí, školství a spravedlnosti; všichni formálně skončí ve svých funkcích poté, co je odvolá prezidentka Zuzana Čaputová. Jména nových ministrů premiér zatím veřejně neoznámil, novinářům Heger řekl, že se tak stane patrně příští týden. Ještě předtím bude v této záležitosti hovořit s hlavou státu, uvolněná ministerská křesla by podle premiéra měli obsadit odborníci.

SaS už na začátku července odstoupila od koaliční smlouvy a své setrvání v koalici podmínila hlavně tím, že ministr financí a šéf nejsilnějšího vládního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) Igor Matovič odejde z vlády.

OLaNO i Matovič ultimátum SaS nejprve opakovaně odmítli. Minulý týden ale Matovičovo hnutí na poslední chvíli předložilo seznam deseti opatření například v sociální, daňové a rozpočtové oblasti, včetně rozdání stovek milionů eur lidem, jejichž schválením podmínilo demisi Matoviče. Současně by podle OLaNO musel z vlády odejít i Sulík. Ten pak v reakci oznámil svou demisi a řekl, že o návrzích OLaNO bude jeho strana jednat až po rezignaci Matoviče, který takový krok ovšem odmítl.

"To, co zažívá Slovensko pod vedením Igora Matoviče, nelze nazvat jinak než rozvrat. Nejsou to osobní důvody, které (vedly k) odchodu. Představitelé OLaNO hazardují se zemí už od první vlny covidu," řekl Sulík novinářům.

"Vstupujeme do menšinové vlády. Budeme jednat s demokratickými poslanci. Největší priorita, které budeme čelit, je energetická krize," řekl novinářům premiér Heger, který je také členem vedení OLaNO. Ministr obrany za OLaNO Jaroslav Naď zase nevyloučil, že v zemi budou předčasné parlamentní volby, které by se v řádném termínu konaly v únoru 2024.