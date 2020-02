Býval prominentem režimu, pomohl bratrovi Kima. Zběh z KLDR kandiduje v Jižní Koreji

Než Thae Čong-ho v roce 2016 uprchl ze Severní Koreje jako její zřejmě nejvýše postavený diplomat, pracoval na pozici náměstka velvyslance v Londýně. Minulý týden oznámil, že znovu vstupuje do politiky, tentokrát ale ve své nové domovině. V dubnových volbách si chce vybojovat křeslo poslance v Jižní Koreji za volební obvod v Soulu.

Přestože na různých akcích v Soulu používá své pravé jméno, podle agentury Jonhap bude bývalý diplomat kandidovat pod jménem Thae Gu-min, které přijal, aby se v Jižní Koreji vyhnul severokorejským očím. Dokonce je zaregistrovaný i pod falešným datem narození, protože úřady by jeho identitu nestihly včas přepsat na původní údaje.

Thae od příchodu do Jižní Koreje pracoval jako analytik a komentátor a letos vstoupil do opoziční konzervativní Korejské strany svobody. V parlamentu chce usilovat o znovusjednocení Korejského polostrova.

Zdůrazňuje, že jeho zkušenosti pomohou Soulu přijít s realistickou politikou, která by tohoto cíle mohla dosáhnout. "Znám severokorejský režim lépe než kdokoli jiný," citovala jeho slova jihokorejská agentura Jonhap.

Thae nešetří kritikou na politiku jihokorejské vlády vůči Pchjongjangu. Vládnoucí Demokratická strana Koreje prezidenta Mun Če-ina se podle něj ubírá "špatným směrem" a příliš ustupuje diktátorskému režimu KLDR.

"Senzacechtivé" zprávy z Koreje

Thaeho manželkou je O Hye-son, příbuzná někdejšího spolubojovníka "Velkého vůdce" a zakladatele KLDR Kim Ir-sena z 30. let. Zkušený diplomat Thae patřil také k severokorejské delegaci v Bruselu.

Podle agentury Reuters žil Thae během svého diplomatického působení v Londýně přímo na severokorejské ambasádě nebo v její blízkosti na předměstí Gunnersbury. Často se účastnil krajně levicových akcí a objevoval se i na srazech britských komunistů, kde podle agentury vášnivě bránil KLDR.

Později se přiznal k tomu, že jednou Kim Čong-unova bratra Kim Čong-čchola protáhl na koncert Erica Claptona v londýnské Royal Albert Hall.

Thae byl dobře známý i britskému tisku, podle Reuters působil mimo jiné také jako kontakt pro novináře cestující do KLDR.

Západní zpravodajství o Koreji tehdy označoval za senzacechtivé. "Čím děsivější a více šokující příběhy vytvářejí, tím více je bude britská veřejnost sledovat," pravil s tím, že reportéry z toho neviní, protože musí podávat zprávy, jak chtějí editoři.

Později však Thae přiznal, že sám toho o nynějším severokorejském vůdci mnoho neví, protože Kim Čong-un žije velmi tajně a málokdo vůbec ví, kde přesně bydlí.

Venku bránil KLDR, v soukromí si přál svobodu

Ke zběhnutí Thaeho prý přesvědčila jeho blízká rodina v Londýně. Těsně před svým útěkem byli jeho příbuzní povolaní zpět do KLDR. Když dnes Thae vzpomíná na to, proč ze Severní Koreji uprchl, tvrdí, že si pro své dva syny přál, aby mohli žít ve svobodě.

"Víme, že náměstek velvyslance Thae říká, že jeho nechuť k režimu Kim Čong-una a touha po svobodném demokratickém systému Korejské republiky a budoucnost jeho dítěte jsou motivy pro jeho zběhnutí," komentoval v roce 2016 útěk Thaeho do Jižní Koreje mluvčí Ministerstva pro sjednocení v Soulu.

V době Thaeho zběhnutí jeho oba synové studovali na britských školách. Ten mladší si dokonce nechal narůst dlouhé vlasy a také se otce ptal, proč je v Severní Koreji zakázaný internet.

V rozhovoru pro BBC v roce 2017 Thae uvedl, že nebylo možné lhát vlastní rodině. Zatímco dál přednášel na levicových akcích, doma v soukromí už tyto ideje odmítal.

Pak jednoho dne Thae i jeho manželka a děti z velvyslanectví v Londýně zmizeli a zanedlouho se objevili v Soulu. O tom, jak se mu podařilo uprchnout a kdo všechno byl do jeho útěku zapojen, se svěřit nechtěl.

Jeho sourozenci zůstali v KLDR

Thaeho sourozenci zůstali žít v Severní Koreji. V roce 2017 řekl, že si jistý, že jeho rodina, která zůstala v KLDR, byla za jeho zběhnutí potrestána.

"Jsem si jist, že moji příbuzní a moji bratři a sestry byli buď posláni do odlehlých, uzavřených oblastí, nebo do vězeňských táborů, a to mi opravdu láme srdce," řekl.

Dodal, že nemůže ani myslet, co by mu bratr z vězení vzkázal. "To je opravdu otázka, na kterou ani nemyslím. Proto jsem velmi odhodlaný udělat vše, co je v mých silách, abych režim zničil, abych zachránil nejen své rodinné příslušníky, ale i celý severokorejský lid před otroctvím," upozornil.

Tento týden se Thae účastnil v Soulu setkání s dalšími severokorejskými zběhy, kteří usilují o vytvoření společné politické strany lidí, kteří prchli do Jižní Koreje.

"Když založíme stranu, připojí se více zběhů a další Severokorejci odejdou z KLDR, aby přišli na jih," dodal.