před 18 minutami

Aktuální zasedání britského parlamentu skončí po pondělní schůzi. Novou schůzi pak zahájí královna Alžběta II. až za pět týdnů, tedy 14. října. Informoval o tom mluvčí vlády premiéra Borise Johnsona. Na konci října by Spojené království mělo opustit Evropskou unii. V pondělí má Dolní sněmovna na programu ještě hlasování o návrhu na vypsání předčasných voleb, který předložila Johnsonova vláda. Poslanci již minulý týden obdobný návrh odmítli. Opoziční strany se navíc dohodly, že odmítnou i dnešní návrh. Před volbami chtějí vyloučit to, že by Spojené království opustilo Evropskou unii 31. října bez dohody s Bruselem.