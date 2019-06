Zásah proti demonstraci v Chartúmu si vyžádal sto obětí, stávky budou pokračovat

před 1 hodinou

Počet obětí vojenského zásahu proti pondělní demonstraci v súdánské metropoli Chartúmu vzrostl na sto poté, co byla v řece Nil v úterý nalezena těla čtyřiceti lidí. Oznámil to ve středu výbor súdánských lékařů. Šéf súdánské prozatímní vojenské vlády Abdal Fattáh Burhán podle BBC vyjádřil lítost nad oběťmi zásahu a vyzval opoziční skupiny k obnově jednání, které v úterý sám ukončil. Opozice to ale odmítla s tím, že vojenské vládě nevěří.

"Budeme pokračovat v protestech, v odporu, stávce a totální občanské neposlušnosti," uvedl mluvčí jedné z opozičních skupin Muhammad Júsif Mustafá. Podle něj nelze brát vojenskou vládu vážně, když zabíjí lidi. Burhán ale slíbil nezávislé vyšetření pondělních násilností a potrestání všech, kdo porušili zákon. Prozatímní vojenská vláda je u moci od dubna, kdy protesty v ulicích a armáda donutily k rezignaci prezidenta Umara Bašíra, který v zemi vládl 30 let. Armáda s protestujícími se dohodli na přechodném období, jež má vést k volbám. Zásadní neshoda ale panuje ohledně poměru sil v dočasné vládě. Aliance opozičních skupin také žádá rychlý přechod k civilní vládě. Súdánská armáda rozehnala protest, 13 demonstrantů zemřelo. Lidé staví barikády číst článek Vojenská vláda v úterý vypověděla dosavadní dohody s opozicí a ohlásila, že se do devíti měsíců budou konat volby a že dál o přechodné vládě jednat nechce. Ve středu ale nabídla obnovu jednání. V Chartúmu jsou nyní mnohé ulice zablokovány kamením, kmeny stromů a pneumatikami. Lidé barikády narychlo postavili v minulých dnech na ochranu před silně vyzbrojenými členy zásahových jednotek, které jsou v celém městě. Jde o polovojenské oddíly, známé v minulosti jako Džandžauí. Tyto arabské milice jsou spojovány s násilnostmi v severozápadním Dárfúru. Chartúmské ulice byly v úterý většinou prázdné, lidé se báli vycházet. Svědci přes mobilní telefony zachytili vojenské kolony, jak projíždějí městem, odstraňují barikády a střílejí na výstrahu do vzduchu. Čína a Rusko zablokovaly rezoluci Rady bezpečnosti OSN k Súdánu, mrtvých je 60 číst článek Súdánka, která nechtěla být jmenována, stanici BBC sdělila, že lidé mají strach, protože se šíří zprávy o krutostech. Její strýc prý viděl vraždu tří mladých mužů. "Jsme jako rukojmí, nikdo nemůže ven," řekla a dodala, že je zablokovaný internet. Napětí panuje také v Ummdurmánu, což je druhé největší město Súdánu. Leží přes řeku Nil proti Chartúmu. Události v Súdánu vyvolávají znepokojení ve světě. Británie a Německo navrhly Radě bezpečnosti OSN rezoluci o odsouzení pondělního zásahu proti demonstrantům, avšak Rusko a Čína návrh zablokovaly.