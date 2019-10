Nikdo neví, odkud se vzala. Záhadná ropná skvrna už měsíc ničí brazilské pláže

Brazilské pobřeží už více než měsíc trápí ropná skvrna a nikdo neví, odkud se vzala. Brazilský stát Bahía vyhlásil v pondělí stav nouze.

V září se na panenské pláže s bílým pískem a průzračnou vodou začal stěhovat nezvaný host. Černé lepkavé skvrny ničící všechno, na čem ulpí, se od té doby šíří po délce dvou tisíc kilometrů severovýchodního pobřeží Brazílie.

Moře vyplavuje ropu, která hubí želvy a další mořské živočichy. Kdysi turistický ráj se mění v místo ekologické katastrofy. Ropa už kontaminovala více než 150 pláží v devíti brazilských státech. Nejhorší pohled se naskytne při odlivu.

"Když voda začala brzy ráno ustupovat, viděli jsme hrozné věci. Celý útes obalený masou ropy, některé skvrny měly víc než dva metry v průměru," popsal pro server BBC Brasil oceánograf Carlos Valério, který žije v Praia do Forte, jednom z hlavních turistických míst ve státě Bahía. "Za jedno ráno jsme nasbírali dvě tuny ropy. A to jen proto, že jsme museli skončit kvůli přílivu."

Zabránit skvrně v jejím šíření se nedá, protože nikdo neví, odkud se vzala. Pátrání nejprve zahájilo brazilské námořnictvo a státní ropná společnost Petrobras. Před dvěma týdny otevřela vyšetřování i federální policie a nakonec se do případu vložil Brazilský institut pro životní prostředí (IBAMA). Nikdo ale nepřišel s žádným výsledkem.

Stopy končí několik kilometrů od pobřeží. Ropná skvrna se pohybuje pod mořskou hladinou, takže se ani z letadla nedá zjistit, odkud a kam se zrovna pohybuje. Je dokonce možné, že to, co se vyplavilo na pláže, je jen její malá část.

Havárie tankeru

"Takovouhle havárii jsme v Brazílii ještě neměli. Je to poprvé, co jsme svědky tak rozsáhlé nehody, která má nevyjasněný původ," řekl agentuře Agencia Brasil jeden z pracovníků IBAMA.

Někde na moři mohl ztroskotat ropný tanker, žádnou takovou nehodu ale úřady nezaznamenaly. Brazilská společnost Petrobras ropu zanalyzovala a stojí si za tím, že nepochází odnikud z Brazílie. Je také jisté, že nejde o žádné palivo uniklé z lodi. Havárii nehlásí žádné ropné vrty společnosti Petrobras ani ropné plošiny v brazilských vodách.

Brazilský ministr životního prostředí Ricardo Salles před týdnem prohlásil, že havárii musela způsobit cizí loď, nejspíše venezuelská. Caracas to ale odmítá.

0:54 Přírodní katastrofa v Brazílii. 1500 km pobřeží zaplavila ropa | Video: Reuters

Kromě pátrání po příčině záhadné ropné skvrny se brazilské úřady snaží pláže vyčistit a zabránit kontaminaci dalších oblastí. Do minulého týdne Petrobras uklidil celkem 133 tun ropy.

O víkendu brazilský stát Sergipe rozhodl vybudovat ochrannou bariéru na několika řekách ústících do Atlantského oceánu, která má zabránit šíření skvrny do vnitrozemí a ochránit zdroje pitné vody. V sousedním státu Alagoas se do čištění pobřeží zapojila i armáda.

Podle ekologů je ropná skvrna důkazem, že Brazílie nemá přehled nad děním ve svých pobřežních vodách. Vinu svalují částečně i na prezidenta Jaira Bolsonara, který od ledna omezil financování vládních agentur a neziskových organizací, jež se věnují ochraně životního prostředí.