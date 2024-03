Do voleb se Američané v žádné z Trumpových soudních kauz verdiktu nedočkají

Newyorský proces kolem platby za mlčení údajné milenky se do tohoto týdne zdál být jedinou z trestních kauz amerického exprezidenta Donalda Trumpa, která měla jasné datum začátku hlavního líčení.

Donald Trump během soudního přelíčení v New Yorku. Soud řešil žalbou E. Jean Carrollové, která ho obvinila, že ji před desítkami let znásilnil. Kresba je z 26.1. 2024. | Foto: Reuters

Po pátečním oznámení odkladu nejméně do poloviny dubna to už ale neplatí. Jak popisují americká média, nejrůznější okolnosti zdržují i zbylé tři exprezidentovy procesy.

V součtu tyto průtahy zvyšují pravděpodobnost, že Američané se až do vrcholné fáze předvolební kampaně nedozví žádný verdikt plynoucí z obžalob proti Trumpovi, napsala agentura AP. Prezidentské volby čekají Spojené státy na začátku listopadu a Trump si svými úspěchy v primárkách zajistil, že bude znovu kandidátem Republikánské strany.

Průtahy v procesech s prvním obžalovaným exprezidentem v dějinách USA nejsou náhoda, napsal deník The New York Times. "Bývalý prezident se snaží odsunout všechny své soudy do doby po volbách a spoléhá na svou nejvíce prověřenou strategii: Usilovat o veškeré odklady, jaké zákon umožňuje," uvedl list.

Trump od loňského roku čelí dvěma sadám obvinění souvisejícím s jeho snahami zneplatnit výsledky prezidentských voleb z roku 2020, po nichž odmítl uznat porážku. Jedna obžaloba je federální, druhá se týká zásahů do volebního procesu ve státě Georgia. Vedle newyorské kauzy pak čtveřici doplňuje federální obžaloba, podle které Trump neoprávněně přechovával po odchodu z Bílého domu utajované dokumenty.

Nejdřívější termín hlavního líčení stanovila soudkyně ve federálním volebním procesu, kde byl začátek výběru poroty původně plánován na 4. března. Tento plán byl ale na začátku února zrušen kvůli pokračujícímu odvolacímu řízení ve věci Trumpovy námitky, že jej před stíháním chrání prezidentská imunita. Když se pak do věci vložil nejvyšší soud USA, začalo být jasné, že hlavní část procesu začne nejdříve na konci léta.

Peníze za mlčení

Tento vývoj umožnil soudci Juanu Merchanovi v newyorské kauze stanovit 25. březen jako termín, kdy měl začít výběr poroty. Zdálo se tak jasné, že jako první se z Trumpových obžalob před porotu dostane ta, která je považovaná za nejméně závažnou.

Obvinění pramení z platby ve výši 130 tisíc dolarů, tedy asi tří milionů Kč, kterou před prezidentskými volbami roku 2016 tehdejší Trumpův právník Michael Cohen vyplatil pornoherečce Stephanie Cliffordové známé pod pseudonymem Stormy Daniels. Cílem bylo udržet v tajnosti její tvrzení, že měla před lety s Trumpem románek. Trump později Cohenovi peníze vrátil, přičemž podle prokuratury zfalšoval finanční záznamy ve snaze platbu zatajit.

V pátek soudce Merchan oznámil odročení soudu, které podle médií výběr poroty odsouvá nejméně na polovinu dubna, ale potenciálně i dál. Důvodem jsou tahanice kolem desetitisíců stránek záznamů, které úřady nově zpřístupnily obhajobě. Dokumenty se týkají federálního vyšetřování stejných záležitostí a Trumpův tým požádal o tříměsíční odklad, aby se s nimi mohl podrobně seznámit. Merchan v této věci naplánoval jednání na 25. března.

1:05 Jimmy Kimmel vs. Donald Trump na Oscarech | Video: Reuters

Exprezidentovi právníci zároveň stále usilují o zamítnutí obžaloby jako takové. Web Politico uvádí, že i přes všechny tyto okolnosti se kauza "platby za mlčení" pravděpodobně dostane k hlavnímu líčení jako první.

Verdikty v nedohlednu

Ve zbylých dvou procesech je tato fáze v nedohlednu. Přípravu na proces v Georgii na začátku roku vykolejilo obvinění ze střetu zájmů proti hlavní prokurátorce Fani Willisové kvůli jejímu romantickému vztahu s mužem, kterého najala jako svou pravou ruku pro daný případ. Soudce Scott McAfee v pátek rozhodl, že Willisová může obžalobu vést dál, termín výběru poroty však zatím neavizoval.

V procesu kolem nakládání s citlivými dokumenty, který řídí Trumpem jmenovaná soudkyně Aileen Cannonová, je stále hlavní líčení ohlášeno na 5. května. Podle médií je však jasné, že termín se bude odsouvat, neboť přípravná fáze postupuje pomalu.

Cannonová tento týden odmítla jednu z Trumpových žádostí o zamítnutí obžaloby, musí však rozhodnout ještě o dalších šesti a zdá se, že nemá nijak naspěch, píše zpravodajská společnost BBC. Politico dodává, že v této věci zatím ani nenaplánovala jednání.

"Některé z podnětů dokonce ani nejsou veřejné kvůli nevyřešenému sporu o to, zda by z nich předtím měla být vyškrtnuta jména svědků," uvádí web.