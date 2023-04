Zachránili jsme tygry, oslavuje Indie. Okolním zemím teď předává "návod"

Indičtí ochránci přírody slaví úspěch. Po desítkách let snažení se jim podařilo zachránit tamní populaci tygrů. Na začátku 20. století se po Asii prohánělo až sto tisíc těchto šelem, pak ale začal jejich počet strmě klesat a dostaly se v jednu chvíli až na pokraj vyhynutí. Ještě v roce 2006 žilo v Indii jen okolo 1400 tygrů, nová čísla ale ukazují, že nyní jich je více než dvojnásobek: 3167.

Na světě momentálně žije ve volné přírodě zhruba 4500 všech tygrů a 70 procent z nich je v Indii, uvádí Světový fond na ochranu přírody (WWF). "Máme tisíciletou historii spojenou s tygry… Tygr je v mnoha kmenech považován za našeho bratra," řekl minulou neděli indický premiér Naréndra Módí.

Během svého projevu zveřejnil výsledky z nového sčítání a připomněl výročí Projektu Tygr, vládního programu na ochranu přírody, který zahájila v roce 1973 tehdejší premiérka Indira Gándhíová. Od té doby slavil projekt úspěchy, ale sklízel i kritiku - počty tygrů se v Indii během padesáti let měnily.

Nyní to vypadá, že je vývoj opět na dobré cestě. Ačkoliv existuje několik poddruhů a regionálních forem tygra, indický projekt je dobrou zprávou pro všechny, uvádí americká stanice CNN.

"Lepší budoucnost pro lidstvo je možná pouze tehdy, když bude naše životní prostředí chráněno a biologická rozmanitost se bude nadále rozšiřovat," uvedl také Módí, který sám vyrazil na návštěvu dvou rezervací, kde se tygři mohou volně pohybovat.

Lov i odlesňování

Před více než sto lety se v Indii rozmohl nájemný a sportovní lov tygrů, který populaci podstatně ztenčil. Podle jednoho z odhadů bylo jen v letech 1875 až 1925 v zemi zabito přibližně 80 tisíc těchto šelem, připomíná britská stanice BBC. Tygří kosti a další části těla se navíc hojně využívaly v čínské tradiční medicíně.

Indie lov zvířat zakázala v roce 1972 a zpřísnila dohled v národních parcích. Tygrům se podle oficiálních čísel začalo opět dařit, ale v 90. letech se objevily zprávy o pytláctví přímo v rezervacích. V jedné z nich dokonce došla situace tak daleko, že kvůli nelegálnímu lovu tu tygři zcela vymizeli.

Od 40. let minulého století navíc na tygry začala dopadat i rychle se zvětšující indická populace. Zatímco v roce 1971 v zemi žilo 547 milionů lidí, dnes je to 1,4 miliardy. Během letoška by Indie měla předběhnout Čínu a stát se vůbec nejlidnatější zemí světa.

S rostoucím počtem lidí se postupně rozšiřovalo zemědělství, docházelo k masivnímu odlesňování a rychle se rozvíjela infrastruktura. To narušilo biotop zvířat, která žijí jako samotáři a potřebují obrovské volné plochy k pohybu i lovu. Dnes tak tygři žijí na pouhých 7 procentech plochy oproti dřívějšku.

V posledních desetiletích došlo také k několika případům, kdy tygři napadli lidi a dostali se do vesnic při hledání potravy.

Pomohly rezervace i drony

Vládní projekt spočíval hned v několika krocích. Z původních devíti rezervací vzniklo během let více než padesát, které se rozpínají na 75 tisících kilometrech čtverečních. Vláda v souvislosti s tím zaplatila vesnicím, aby se přesunuly a vytvořily tak spojené koridory, kterými se tygři mohou přesouvat.

Pomocí dronů, kamerových pastí a moderních počítačových systému se také podařilo zvířata lépe sledovat a pochopit jejich chování.

"Zvětšení populace tygrů je pozitivním signálem, ale nesmíme polevit. Je potřeba pokračovat v úsilí o přežití tohoto velkolepého zvířete a ochranu našich lesních ekosystémů v jejich celistvosti," uvádí se ve zprávě, kterou Módí v neděli zveřejnil.

Indie sdílí svůj "návod" i s dalšími zeměmi, kde tygrů ubývá. V posledních letech Dillí podepsalo několik dohod a zahájilo řadu ochranářských seminářů s Thajskem, Kambodžou, Malajsií, Bangladéšem nebo Bhútánem.

Módí v neděli také uvedl, že podobné úspěchy Indie pozoruje i u dalších druhů. V březnu například přivítala první nově narozené gepardy, více než 70 let poté, co byly tyto velké kočky v zemi oficiálně prohlášeny za vyhubené. Mláďata se narodila dvěma rehabilitovaným gepardům, kteří byli do Indie přivezeni z Namibie v rámci vládního plánu, podle něhož se má v příštích pěti letech znovu ujmout 50 jedinců.