před 24 minutami

Britská premiérka Theresa Mayová požádá Evropskou unii pouze o krátký odklad brexitu. S odvoláním na nejmenované vysoké státní činitele o tom informovaly televize Sky News a BBC. Konkrétní navrhovaný nový termín odluky Sky News nezná, bude to prý ale nejpozději do 30. června, aby se Londýn nemusel zúčastnit květnových voleb do Evropského parlamentu.

Podle současného harmonogramu by měla Británie z EU odejít k 29. březnu, tedy za devět dní. Britský parlament ale opakovaně neschválil připravenou dohodu s Bruselem o podmínkách brexitu a Londýn se nyní chce vyhnout neřízené odluce. Ve hře proto zůstaly krátký odklad, který by umožnil dohodu ještě schválit, případně dlouhý odklad pro nové rozhodnutí o britském postoji. Vyloučeno podle komentátorů stále není ani odvolání brexitu.