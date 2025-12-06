„Vyděs opici.“ Trump by mohl Rusy ukázkově vytrestat, stačí k tomu jeden pokyn

Čína v roce 2024 nakoupila téměř polovinu ropy, kterou Rusko vyvezlo. Tím obešla již existující americké restrikce. Samotné nové sankce nemají velkou sílu přinutit Čínu k výraznému snížení nákupů. "Spojené státy ale mají moc to změnit," píše Foreign Affairs.
Renomovaný časopis radí, aby Trumpova administrativa pohrozila, že velkým odběratelům ropy a bankám, které jsou na ně navázány, odepře přístup do amerického finančního systému. "Peking by mohl dojít k závěru, že jakékoli úspory plynoucí z nákupu zlevněné ruské ropy nestojí za takové náklady… Rusko by připravil o peníze potřebné pro válečnou mašinérii," píše Foreign Affairs.
Náznaků, že Washington takovou akci podnikne, existuje ale málo. Trumpova (stejně jako předtím Bidenova) administrativa se ohledně Číny řídí především jinými zájmy, včetně možnosti získávat od Říše středu vzácné nerosty. "Trump se v současné době snaží zachovat obchodní příměří s Pekingem. Zesílené vymáhání sankcí za ruskou ropu by ho pravděpodobně narušilo," píší autoři článku.
Ti přesto doporučují americkému prezidentovi, aby hranice, kam až je ochotna Čína zajít, otestoval. "Pokud nezastaví tok peněz do Ruska, začne Čína oprávněně vnímat Spojené státy jako zemi se slabou vůlí, která není ochotná držet se svých závazků. A válka na Ukrajině bude pokračovat," tvrdí Foreign Affairs.
Aby sankce proti Rusku byly účinné, potřebují Spojené státy spolupráci Číny. To však nebude jednoduché. Rusko hraje klíčovou roli v energetickém systému svého souseda, dodává Číně téměř každý pátý barel ropy, který tato země dováží.
Pronásledování každého jednotlivého aktéra, který porušuje americké sankce, je navíc extrémně obtížné a časově náročné. Spojené státy by pravděpodobně mohly takovému obcházení zabránit tím, že by exemplárně potrestali několika málo společností a bank.
"V Číně se říká: zabij kuře, abys vyděsil opici; to znamená potrestat jednu stranu, aby se odradily ostatní od stejného chování. Avšak dosud, namísto cílení na kuřata, Washington plácal komáry, malé soukromé rafinerie a jednotlivé lodě a jejich majitele," popisuje současné americké vymáhání sankcí Foreign Affairs.
Ukazuje se to jako nedostatečné. "Aby Washington vyvolal skutečný pocit rizika, měl by upřednostnit sankce vůči čínským finančním institucím, které obchodují, byť nepřímo, se společnostmi Rosněfť a Lukoil," radí autoři článku.
Opatření, která Trump přijal proti těmto dvěma ruským společnostem, představují smysluplné rozšíření stávajícího úsilí. "Aby však byla účinná, bude se muset vážně zabývat jejich vymáháním. V opačném případě bude Čína i nadále snižovat význam hrozeb ze strany USA - jak v případě Ruska, tak obecně," uzavírá Foreign Affairs.
