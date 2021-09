Za vraždu mladé Londýňanky dostal britský policista doživotní trest

Britský policista dostal za únos, znásilnění a vraždu mladé Londýňanky Sarah Everardové doživotní trest. Rozhodl o tom soud, u nějž se obžalovaný Wayne Couzens ke svým činům dříve přiznal. Soudce kvůli závažnosti zločinu nařídil, aby odsouzený strávil za mřížemi zbytek života bez možnosti předčasného propuštění na svobodu.

Osmačtyřicetiletý policista, který pracoval jako ostraha diplomatických budov, unesl 33letou Everardovou letos v březnu, když se v noci vracela z londýnského Claphamu domů do čtvrti Brixton. Prokurátor u soudu popsal, že k tomu použil lest: ukázal ženě služební průkaz, předstíral, že ji zatýká kvůli porušení karanténních opatření proti covidu-19 a pak ji s pouty na rukou posadil do vypůjčeného auta. Poté ji odvezl na odlehlé místo, kde ji znásilnil, uškrtil a její tělo spálil.

Couzensův obhájce žádal, aby soud ve svém verdiktu přihlédl k tomu, že se jeho mandant k činům dobrovolně přiznal a vyjádřil lítost. Podle něj nešlo o předem plánovanou vraždu. Soudce mu ale nedal za pravdu.

"Zneužití role policisty, které se v tomto případě stalo kvůli únosu, znásilnění a vraždě osamělé oběti, je stejně závažné jako by šlo o vraždu s politickým, náboženským nebo ideologickým motivem," řekl soudce Adrian Fulford, který těmito přitěžujícími okolnostmi odůvodnil udělení nejvyššího trestu. "Zradil jste svou rodinu a nejsou důkazy, že byste toho skutečně litoval," dodal k odsouzenému.

K trestu doživotí bez možnosti propuštění sahá britská justice u těch nejtěžších zločinů jako jsou například sériové vraždy.

Vražda Everardové letos hluboce otřásla veřejností. Zejména ženy začaly hlasitě poukazovat na to, že se ve městě za tmy necítí bezpečně a že se úřady tomuto tématu málo věnují.