před 24 minutami

Italský soud poslal v pátek na 16 let do vězení muže z Konga, jenž vedl čtveřici útočníků, kteří v přímořském letovisku Rimini v srpnu znásilnili polskou turistku, zbili jejího partnera a dvojici okradli. Informovala o tom agentura AP. Guerlin Butungu byl souzen v odděleném procesu, protože zbylí útočníci nejsou zletilí. Synové imigrantů z Maroka a Nigérie ve věku 15 až 17 let stanou v nadcházejících měsících před soudem pro mladistvé v Bologni. Prokuratura žádala, aby byl Konžan po výkonu trestu z Itálie vyhoštěn. Butungu přišel do Itálie v roce 2015 a z humanitárních důvodů zde zažádal o povolení k pobytu.

