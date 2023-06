Spor zůstává. Za špatné vztahy mohou USA, řekl Blinkenovi nejvyšší čínský diplomat

Čína a USA si musí vybrat, jestli zvolí cestu dialogu, nebo konfrontace. Spolupráce, či konfliktu, řekl v Pekingu nejvyšší čínský diplomat Wang I americkému ministrovi zahraničí Antonymu Blinkenovi. Důvodem současné nízké úrovně americko-čínských vztahů je podle Wanga špatné vnímání Číny ze strany USA. Blinken je po pěti letech prvním šéfem americké diplomacie, který asijskou mocnost navštívil.

Agentura AP s odvoláním na představitele americké diplomacie uvedla, že v pondělí je plánováno ještě setkání Blinkena s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.

Američtí představitelé před Blinkenovou cestou do Číny uváděli, že vidí jen malou šanci na průlom při řešení konfliktních otázek, což se podle agentury AP zatím potvrdilo. Spory se týkají například obchodu, dále snahy Spojených států brzdit čínský polovodičový průmysl, ale také otázky samosprávného Tchaj-wanu a dodržování lidských práv v Číně.

Nejvyšší čínský diplomat v asi tříhodinové rozhovoru s Blinkenem vyzval Spojené státy, aby "se přestaly vměšovat do vnitřních záležitostí Číny, přestaly brzdit vědecký a technologický rozvoj Číny a zrušily nelegální, jednostranné sankce vůči Číně".

V otázce Tchaj-wanu nehodlá Čína činit jakékoli ústupky a kompromisy, zdůraznil Wang I. Peking považuje ostrov za svou provincii a hrozí mu vojenským zásahem v případě vyhlášení nezávislosti. "Zachování národní jednoty bude vždy klíčovým zájmem Pekingu," uvedl Wang podle agentury Reuters.

Spojené státy se musí podle Wanga hluboce zamyslet a spolupracovat s Čínou na řešení sporů, aby se předešlo "strategickým překvapením". "Musíme zaujmout zodpovědný postoj k lidu, dějinám a světu a zvrátit klesající spirálu americko-čínských vztahů," citovalo čínské ministerstvo zahraničí Wanga.

Americký ministr zahraničí se měl do Pekingu vydat už v únoru, ale cestu tehdy zrušil kvůli přeletu údajného čínského špionážního balónu nad Spojenými státy, který výrazně narušil vzájemné vztahy. Jeho nynější cesta do země s 1,4 miliardy obyvatel, kde je Blinken jako dosud nejvýše postavený představitel Spojených států od nástupu prezidenta Joea Bidena do úřadu, je vnímána jako pokus o snížení napětí mezi oběma mocnostmi.

Wang byl dříve ministrem zahraničí a nyní zastává nejvyšší zahraničněpolitickou funkci uvnitř vládnoucí komunistické strany. Je tak nadřazen i současnému ministrovi zahraničí Čchin Kangovi, s nímž jednal Blinken v neděli.