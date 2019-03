Za podezření z pytláctví smrt. Ochránci přírody čelí obvinění z mučení a vražd

Světový fond na ochranu přírody (WWF) čelí obvinění, že po dlouhá léta spolupracoval se strážci přírody, kteří lidi podezřelé z pytláctví mučili a někdy i zabíjeli. Informoval o tom internetový portál Buzzfeed. Podle agentury DPA zástupce jedné z největších ekologických organizací na světě tato zjištění šokovala a nařídili nezávislé vyšetřování případu.

"Oblíbená dobročinná organizace s roztomilou pandou v logu v národních parcích v Asii a Africe financuje polovojenské síly, o kterých panuje podezření, že mají na svědomí bití, mučení, sexuální zneužívání a zabíjení značného počtu lidí," tvrdí Buzzfeed.

Uvádí třeba případ muže z Nepálu, kterého nelítostní ochranáři přírody umučili k smrti. Prý ho bili a lili mu slanou vodu do nosu a úst. Byl podezřelý z toho, že svému synovi pomohl skrýt nosorožčí roh za svým domem. Do vězení ho zavřeli i přesto, že žádný roh nenašli. WWF se údajně zasadila o to, aby případ byl smeten pod stůl. Jeden ze strážců, který byl původně obviněn ze smrti zmíněného muže, začal pro WWF pracovat.

V roce 2017 ochranáři v rezervaci v Kamerunu, kterou WWF financuje, mučili jedenáctiletého chlapce před očima jeho rodičů. Obec, z níž rodina pocházela, si kvůli tomu přímo u ekologické organizace stěžovala, nikdo se jim prý ale neozval.

"Jakákoliv obvinění bereme velmi vážně," uvedl Světový fond na ochranu přírody s tím, že organizace má přísná pravidla jak pro sebe, tak pro své partnery ohledně ochrany obyvatelstva v místech, kde působí. "Lidská práva patří ke klíčovým oblastem naší mise," uvedl WWF.

Světový fond na ochranu přírody byl založen v roce 1961 v Curychu, šlo o pokus o nápravu svévolných zásahů člověka do přírody, které přivedly některé druhy zvířat a přírodních oblastí na pokraj vyhynutí. Své oficiální sídlo má dodneška v Glandu ležícím na břehu Ženevského jezera. V současnosti organizace působí ve více než stovce zemí světa.