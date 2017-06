Za plánování teroru dostal Australan v Bulharsku čtyřleté vězení

před 25 minutami

Bulharský soud za plánování terorismu odsoudil k čtyřem rokům vězení jednadvacetiletého Australana. Mladý muž podle soudu chtěl odcestovat do Sýrie a bojovat za Islámský stát (IS). Odsouzený tvrdí, že šlo o vykonstruovaný proces. Zda se proti rozsudku odvolá, však zatím není jasné, informovala agentura AP. John "Ivan" Zahariev, který má bulharské a australské občanství, byl zatčen loni v září, jelikož chodil na střelnici s údajným záměrem odcestovat do Sýrie a přidat se k teroristické organizaci IS. Zahariev, který byl vychován jako křesťan, ale později konvertoval k islámu, rozsudek odmítá. Zdůraznil, že nejsou žádné důkazy, které by ho usvědčily z napojení na IS.