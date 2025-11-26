Za koho kope Trumpův vyslanec. Radil Putinovu poradci, uniklé odposlechy šokují

Bylo krátce po uzavření mírové dohody v Gaze. Steve Witkoff si volá s vlivným poradcem ruského prezidenta, zkušeným, skoro 80letým diplomatem Jurijem Ušakovem. Ten Witkoffovi okamžitě lichotí: "Gratuluju, kamaráde, odvedl jsi skvělou práci, opravdu skvělou práci!" Witkoff mu vzápětí děkuje za ruskou podporu plánu a pak už přechází k tomu podstatnému: "Něco ti řeknu. Myslím si, že kdyby se vyřešila rusko-ukrajinská otázka, každý by skákal radostí."
Ušakov reaguje dotazem, zda by "bylo užitečné, kdyby si naši šéfové promluvili po telefonu". Witkoff souhlasí a hned radí, jak by měl Putin nejlépe zapůsobit na Donalda Trumpa: "Zavolal bych mu a zopakoval, že blahopřeje prezidentovi k tomu úspěchu (v Gaze), že to podporoval, že respektuje, že je to muž míru a že je prostě opravdu rád, že se to stalo…"
Jak správně polichotit Trumpovi
Načež Witkoff pokračuje v představení svého návrhu, z něhož nejspíš nakonec vzešel nedávno zveřejněný kontroverzní 28bodobý mírový plán: "Řekl jsem prezidentovi, že vy - Ruská federace - jste vždy chtěli mírovou dohodu. To je moje přesvědčení. Řekl jsem prezidentovi, že tomu věřím. Dokonce si myslím, že bychom mohli připravit 20bodový mírový návrh, stejně jako jsme to udělali v Gaze."
Ušakov nebyl proti: "Steve, souhlasím s tebou, že mu pogratuluje, řekne, že Trump je skutečný mírotvůrce a tak dále. To řekne." Witkoff je během rozhovoru v optimistické náladě a Ušakovi ještě připomene, že má "k prezidentu Putinovi ten nejhlubší respekt".
Pak už dojde na první obrysy plánu. "Jsme otevřeni tomu prozkoumat, co bude zapotřebí k dosažení mírové dohody. Teď ti řeknu, co podle mě bude zapotřebí: Doněck a možná výměna území někde jinde… A myslím, Juriji, že prezident mi dá hodně prostoru a volnosti, abych tu dohodu uzavřel," pokračuje Witkoff.
Je tu ale jeden problém - Ukrajinci. Jak připomíná Witkoff: "Zelenskyj přijede v pátek do Bílého domu." Ušakov reaguje se smíchem: "To vím." Witkoff proto navrhuje, aby si Trump s Putinem zavolali ještě před schůzkou s ukrajinským prezidentem.
Trump: Tohle je běžná věc
Agentura Bloomberg následně zveřejnila ještě jeden uniklý rozhovor - mezi Ušakovem a ruským vyjednavačem Kirillem Dmitrijevem. Právě ten měl s Witkoffem "upéct" detaily sporného mírového plánu. Jasně z něj plyne, že se skutečně jedná o původně ruský plán a nikoliv americký, jak tvrdil Trump. Dmitrijev vysvětluje Ušakovi: "Ten dokument vytvoříme z naší pozice a já ho neformálně předám dál, aby bylo jasné, že je to všechno neformální. Pak ať dělají, co chtějí. Nemyslím si, že převezmou přesně naši verzi, ale bude tak blízko, jak jen to je možné."
Kdo je Steve Witkoff
- Úspěšný realitní investor a developer, který uměl levně nakoupit domy na Manhattanu a v Bronxu, ale jen Bůh ví, proč ho Donald Trump pověřil těmi nejtěžšími diplomatickými úkoly. Witkoff opakovaně proslul jako naprostý amatér. Sice má předky z Ruska (židovské emigranty), ale nemá zkušenosti s diplomacií a má jen minimální znalosti o Rusku a Ukrajině. Sám Trump přiznal, že "když začal poprvé vyjednávat s Kremlem o potenciální mírové dohodě pro Ukrajinu, neměl Witkoff o Rusku či Putinovi ani ponětí".
- Witkoff proslul tím, že si na jednání s Rusy nevzal vlastního tlumočníka, místo toho se spoléhal na služby tlumočnice z Kremlu. Witkoff také domluvil americko-ruský summit na Aljašce, přičemž špatně pochopil, co mu Putin v Petrohradu říká. Witkoff si nebyl schopen zapamatovat jména čtyř oblastí, o které mají Rusové na Ukrajině zájem.
- Witkoff také v rozhovoru s Tuckerem Carlsonem naprosto vážně popisoval zmanipulované referendum na okupované Ukrajině jako důkaz toho, že tam lidé chtějí být součástí Ruska. Kromě toho tvrdil, že "Putin nemůže být špatný člověk" a že "Rusko nechce pohltit Ukrajinu".
A skutečně - původní 28bodový plán obsahoval klíčové ruské požadavky jako zákaz dalšího rozšiřování NATO, odevzdání zbytku Donbasu nebo limit na velikost ukrajinských ozbrojených sil.
Oba zveřejněné rozhovory jsou zjevně pravé. Potvrdil to svým způsobem i sám Ušakov v nedávném rozhovoru s dvorním kremelským reportérem Pavlem Zarubinem: "S Witkoffem mluvím často, ale o obsahu rozhovorů se nevyjadřuji. A Dmitrijev? Co s ním? Můžu mluvit, s kým chci, i s Dmitrijevem… Vztahy se nyní budují, budují se s obtížemi, budují se prostřednictvím kontaktů tohoto druhu, včetně telefonických. Pokud jde o Witkoffa, mohu říci, že bylo dosaženo předběžné dohody, že příští týden dorazí do Moskvy."
Donald Trump již stihl obsah uvedeného rozhovoru okomentovat na palubě svého letadla Air Force One. "Já jsem to neslyšel, ale tohle je běžná věc. Musí to prodat Ukrajině i Rusku - to je práce vyjednavače."
Jenže Witkoffův servilní přístup začíná budit odpor u vlivných republikánských politiků. Kongresman z Pensylvánie Brian Fitzpatrick napsal na síti X: "Tohle je velký problém a jeden z mnoha důvodů, proč tyto směšné doprovodné tanečky a tajné schůzky musejí přestat." Jeho kolega z Nebrasky Don Bacon volá po odvolání Witkoffa: "Chová se, jako by byl na výplatní listině Ruska. Je třeba ho odvolat. Celý tento incident je fiasko a skvrna na naší zemi."
Senátor Lindsey Graham z Jižní Karolíny sice ocenil prezidentovo úsilí o ukončení války, ale zdůraznil, že "dokud bude Putin věřit, že má vše pod kontrolou, mír nenastane. Bude trvat na kapitulaci, ne na míru". Velmi vlivný senátor Mitch McConnell napsal, že pokud byli hlavní vyjednavači pana Trumpa "více zainteresováni na uklidnění Putina než na zajištění skutečného míru, pak by prezident měl najít nové poradce".
Přepis rozhovoru mezi Witkoffem a Ušakovem
Asi pětiminutový telefonát mezi americkým vyjednavačem a poradcem ruského prezidenta se odehrál 14. října 2025, uvedl Bloomberg.
Steve Witkoff: Ahoj, Juriji.
Jurij Ušakov: Ahoj, Steve, jak se máš?
W: Dobře, Juriji. A ty?
U: Dobře. Gratuluji, příteli.
W: Děkuji.
U: Odvedl jsi skvělou práci,. Opravdu skvělou. Moc ti děkuji. Děkuji, děkuji.
W: Díky Juriji, děkuji za vaši podporu. Vím, že vaše země to podpořila, a děkuji vám za to.
U: Ano, ano, ano. Ano. Víte, proto jsme pozastavili organizaci prvního rusko-arabského summitu.
W: Ano.
U: Ano, protože si myslíme, že v regionu odvádíte skutečnou práci.
W: Poslouchej. Něco ti řeknu. Myslím, že pokud se nám podaří vyřešit rusko-ukrajinskou otázku, všichni budou skákat radostí.
U: Ano, ano, ano. Ano, musíte vyřešit už jen jeden problém. [smích]
W: Jaký?
U: Rusko-ukrajinskou válku.
W: Já vím! Jak to vyřešíme?
U: Příteli, poraď mi. Myslíš si, že by bylo užitečné, kdyby si naši šéfové promluvili po telefonu?
W: Ano, myslím.
U: A kdy si myslíš, že by to bylo možné?
W: Myslím, že jakmile to navrhnete, bude můj muž (Trump) připraven.
U: Dobře, dobře.
W: Juriji, udělal bych to takhle. Moje doporučení…
U: Ano, prosím…
W: Zavolal bych a zopakoval, že blahopřeje prezidentovi k tomu úspěchu (v Gaze), že to podporoval, že respektuje, že je to muž míru a že je prostě opravdu rád, že se to stalo. Tak bych to řekl. Myslím, že to bude opravdu dobrý hovor.
Protože - řeknu ti, co jsem řekl prezidentovi. Řekl jsem prezidentovi, že vy - Ruská federace - jste vždy chtěli mírovou dohodu. To je moje přesvědčení. Řekl jsem prezidentovi, že tomu věřím. A myslím, že problém je v tom, že máme dvě země, které mají potíže dosáhnout kompromisu. A když se nám to podaří, budeme mít mírovou dohodu. Dokonce si myslím, že bychom mohli připravit 20bodový mírový návrh, stejně jako jsme to udělali v Gaze. Sestavili jsme 20bodový Trumpův plán, který obsahoval 20 bodů pro mír, a myslím, že bychom mohli udělat totéž s vámi. Chci tím říct…
U: Dobře, dobře, příteli. Myslím, že právě o tom by mohli naši lídři diskutovat. Steve, souhlasím s tebou, že mu pogratuluje, řekne, že pan Trump je skutečný mírotvůrce a tak dále. To řekne.
W: Ale tady je to, co by podle mě bylo úžasné…
U: Dobře, dobře.
W: Co kdyby, co kdyby… vyslechni mě…
U: Proberu to se svým šéfem a pak se ti ozvu. Dobře?
W: Jo, protože poslouchej, co říkám. Chci jen, abys to řekl, možná jen řekl prezidentu Putinovi, protože víš, že mám k prezidentu Putinovi nejhlubší respekt.
U: Ano, ano.
W: Možná řekne prezidentu Trumpovi: Víte, Steve a Jurij diskutovali o velmi podobném 20bodovém plánu míru a to by mohlo být něco, co by podle nás mohlo trochu pohnout s věcí. Jsme otevřeni tomu prozkoumat, co bude zapotřebí k dosažení mírové dohody.
Teď ti řeknu, co podle mě bude zapotřebí k dosažení mírové dohody: Doněck a možná výměna území někde jinde. Ale říkám, že místo toho, abychom mluvili takhle, pojďme mluvit s větší nadějí, protože si myslím, že se nám podaří dohodu uzavřít. A myslím, Juriji, že prezident mi dá hodně prostoru a volnosti, abych tu dohodu uzavřel.
U: Chápu…
W: … takže pokud se nám podaří vytvořit takovou příležitost - že jsem si potom mohl promluvit s Jurijem a měli jsem rozhovor -, myslím, že by to mohlo vést k velkým věcem.
U: Dobře, to zní dobře. Zní to dobře.
W: A ještě jedna věc: Zelenskyj přijede v pátek do Bílého domu.
U: To vím. [smích]
W: Půjdu na tu schůzku, protože mě tam chtějí, ale myslím, že pokud to bude možné, měli bychom si s vaším šéfem zavolat ještě před tou páteční schůzkou.
U: Předtím, předtím - ano?
W: Správně.
U: Dobře, dobře. Rozumím tvojí radě. Proberu to se svým šéfem a pak se vám ozvu, ano?
W: Dobře, Juriji, brzy se ozvu.
U: Skvělé, skvělé. Moc děkuji. Děkuji.