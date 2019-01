Lídři v Davosu brojí proti klimatickým změnám. Přiletěli ale stovkami soukromých letů

Ve švýcarském Davosu, kde právě probíhá Světové ekonomické fórum, diskutují světoví lídři o způsobech, jak zlepšit svět. Řeší rovnoprávnost, digitální bezpečnost nebo také klimatické změny a způsoby, jak je zmírnit. Zatímco však mluví o tom, jak bojovat s globálním oteplováním, média poukazují na obrovské množství soukromých letadel, kterými političtí a ekonomičtí představitelé do Davosu přiletěli.

Z analýz vyplývá, že loňský rok byl co do počtu soukromých letů spojených s fórem v Davosu rekordní. Oproti roku 2017 jich o 11 procent přibylo. A odborníci se domnívají, že letošní konference minulá čísla ještě překoná. Pokud bude růst pokračovat stejným tempem, mohl by počet soukromých letadel stoupnout až na 1500.

"Globální zájem o akci (v Davosu) nás podnítil k analýze soukromých letů v době konání Světového ekonomického fóra za posledních pět let," uvedl v prohlášení Andy Christie z letecké společnosti Air Charter Service, která zprostředkovává soukromé lety.

Analýza se zaměřuje na zhruba týden, kdy konference probíhá. Sleduje přitom čtyři letiště, která jsou Davosu nejblíže.

Počet 1500 letadel navíc není konečný, pokud připočteme i vrtulníky, kterými si někteří účastníci krátí cestu z letiště na konferenci. "Davos nemá vlastní letiště, přesto máme několik klientů, kteří létají do města helikoptérou," říká Christie. Do Davosu se přitom dá z blízkých letišť dojet i vlakem nebo autem. Cesta po silnici zabere přibližně hodinu a půl.

Právě během ekonomické konference je o soukromé lety obrovský zájem. "Týden, kdy se koná fórum, je nabitější než při konání jiných velkých akcí, jako je například Super Bowl nebo finále Ligy mistrů. Přijímáme rezervace z mnoha našich kanceláří po celém světě. … Tentokrát jsme měli rezervace z kanceláří v Hongkongu, Indii i Spojených státech - žádná jiná akce nemá takový globální dopad," dodává Christie.

Dopady na životní prostředí

Přestože jsou soukromé lety pohodlnější, jsou škodlivější pro životní prostředí - na jednoho cestujícího připadá daleko více emisí oxidu uhličitého, než kdyby letěl běžným, komerčním letem. Podle magazínu Forbes je tento rozdíl až 37násobný.

Emise jsou přitom svázané s klimatickými změnami, jedním z hlavních témat akce v Davosu.

V pondělí na konferenci vystoupil britský přírodovědec a filmař David Attenborough, který varoval světové lídry, že "rajská zahrada už není". Apeloval na ně, aby se zasadili o boj s klimatickými změnami.

"Výsledky nečinnosti v oblasti klimatu jsou stále jasnější," uvádí také zpráva Světového ekonomického fóra vydaná týden před začátkem konference. V dokumentu se píše i o následcích, které vysoká koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře má. Kromě zvyšujících se teplot, stoupající hladiny moří a ubývání ledovců je to i vliv na nutriční složení potravin, například rýže a mouky.

Pokud se situace nezmění, mohlo by zvýšení emisí podle zprávy vést k tomu, že lidé budou do roku 2050 trpět nedostatkem proteinů, železa a zinku. "Bude to vyžadovat nezbytné kroky v zemědělství, energetice, hospodářství a dopravě," stojí v textu.

Greta jela vlakem

Fórum v Davosu se však kritice kvůli velkému množství soukromých letů brání. "Většina soukromých letů přiváží politické představitele, protože podle Vídeňské úmluvy je to nejúčinnější a nejbezpečnější způsob, jak dostat lidi na takové akce prostřednictvím letecké dopravy," uvedl člen vedení Dominique Waughray pro francouzskou televizi France24.

Negativních dopadů si jsou prý organizátoři vědomi a snaží se uhlíkovou stopu zmírnit jinými způsoby. "Uhlíková stopa vyprodukovaná na každoročním setkání je kompenzována mezinárodně uznávaným způsobem. Poté, co je vypočítána, ji fórum kompenzuje tím, že koupí odpovídající množství emisních povolenek z jižního pólu, čímž podporuje projekty na redukci emisí," stojí na stránkách konference.

Konkrétně jde například o projekty na redukci metanu ve Švýcarsku, ochranu amazonských pralesů nebo distribuci sporáků dodržujících uhlíkové limity do Číny a Mali, uvádí web South Pole Group.

Morning train to World Economic Forum in Davos.#wef pic.twitter.com/b5VdaYPfKR — Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 22, 2019

Jiný přístup má 16letá švédská aktivistka Greta Thunbergová, která se letos Davosu také účastní. Thunbergová se na konferenci dostala vlakem, cesta tam a zpět jí zabrala 65 hodin.

"Těším se na 23. až 25. ledna, kdy se zúčastním Světového ekonomického fóra v Davosu ve Švýcarsku. Hlavně na 65hodinovou jízdu vlakem tam a zpátky," uvedla Thunbergová na svém twitterovém účtu. Příspěvek doplnila o hashtag "Zůstávám na Zemi".

Mladá Švédka zvolila vlak právě kvůli nízkému množství emisí oxidu uhličitého, které po cestě vzniknou. O tom, jak vážně bere své přesvědčení, se mohli přesvědčit i její rodiče, kteří se po nátlaku světově známé aktivistky rozhodli přestat létat letadlem a využívat jiné formy cestování.

Vědec k summitu OSN: Obávám se, že přinese jen proklamace