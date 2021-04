Z mysu Canaveral odstartovali k vesmírné stanici čtyři astronauti v lodi firmy SpaceX

Z floridského Mysu Canaveral v pátek po jednodenním odkladu vynuceném nepřízní počasí odstartovala loď Crew Dragon Endeavour se čtyřmi novými obyvateli Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). Je mezi nimi Thomas Pesquet, astronaut Evropské kosmické agentury (ESA). Loď s lidskou posádkou poprvé vynesl na oběžnou dráhu již jednou použitý stupeň nosné rakety Falcon 9 společnosti SpaceX.

Cesta mise s označením Crew-2 k ISS bude trvat necelých 24 hodin. Posádka má podle plánu dorazit ke stanici v sobotu v 11:10 SELČ.

Loď dosáhla necelých deset minut po startu oběžné dráhy ve výšce necelých 200 kilometrů a s rychlostí 27 tisíc kilometrů za hodinu. Endeavour má v příštích hodinách naplánovaných pět manévrů, které ji nasměrují k dráze ISS, která obíhá asi 400 kilometrů od povrchu Země.

První stupeň rakety Falcon 9, která posádku na oběžnou dráhu vynesla, podle SpaceX následně bez problémů přistál na plošině Of Course I Still Love You v Atlantickém oceánu. SpaceX se snaží opětovným používáním některých částí raket snížit celkové náklady letů do vesmíru.

Na palubě lodi Endeavour sedí kromě Pesqueta také astronauti americké vesmírné agentury NASA Megan McArthurová a Shane Kimbrough a astronaut japonské vesmírné agentury JAXA Akihiko Hošide.

McArthurová má v lodi Crew Dragon stejné místo, na němž seděl loni v květnu její manžel Robert Behnken, který vyletěl k ISS při vůbec první misi vesmírné lodí SpaceX s lidskou posádkou společně se svým kolegou Douglasem Hurleym. Bedlivě sledovaným startem tehdy ukončili téměř desetileté období, v němž se Spojené státy musely pro cesty posádky na ISS spoléhat výhradně na ruské lodě Sojuz.

Astronauti se v pátek nad ránem místního času rozloučili se svými rodinami, přičemž McArthurovou vyprovázel Behnken a jejich sedmiletý syn. Posádka pak pro cestu k raketě nasedla do tří bílých vozů značky Tesla, které rovněž patří podnikateli Elonu Muskovi, majiteli SpaceX. Musk se také přišel s posádkou rozloučit a z bezpečné vzdálenosti kvůli obavám z případné nákazy koronavirem jim popřál štěstí.

Astronauti pod vedením Kimbrougha ve vesmíru stráví šest měsíců a vystřídají na stanici stávající posádku, která se ve své lodi Crew Dragon vrátí na Zemi příští středu. Do té doby však bude na ISS i s ruskými kosmonauty celkem 11 lidí, stanice má přitom jen sedm stálých "postelí". Dva astronauti tak budou spát přechodně ve dvou lodích Crew Dragon připojených k ISS, další dva se pak na několik dní uloží na provizorních místech ve stanici, která ještě určí vedení mise podle situace. "Bude to mít atmosféru pyžamového večírku," řekl o příštích dnech na ISS manažer nynější mise Ben Stahl.

Video: Sestřih předchozího přistání lodi Crew Dragon se dvěma astronauty na palubě