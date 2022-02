Z libanonského Tripolisu mizí mladí muži. Odcházejí k islamistům v Iráku

Bída vyvolaná hlubokou hospodářskou krizí přiměla desítky Libanonců připojit se k teroristické organizaci Islámský stát. Podle libanonských bezpečnostních zdrojů odešlo za tím účelem jen ze severolibanonského Tripolisu v posledních měsících do Iráku 48 mladých mužů. Katarská stanice Al-Džazíra popisuje příběh matky, která zjistila, že se k teroristické organizaci přidal i její syn.

Umm Ibráhímová loni zjistila, že její devatenáctiletý syn je v Iráku, a od té doby se nezbavila strachu, uvádí na své webové stránce katarská stanice Al-Džazíra.

Ibráhím studoval odbornou školu a chtěl se stát elektrikářem. Z domu v hustě obydlené tripoliské čtvrti Al-Kubba odešel loni v říjnu jednoho čtvrtečního rána. Večer předtím si povídal se sourozenci, ráno ho nikdo nemohl najít. Protože nebral telefon, zavolali příbuzní jeho nejlepšímu kamarádovi Usámovi. I jeho telefon byl hluchý. Rodina byla v šoku, když zjistila, že zmizel rovněž Usáma.

"Až se mi zastavilo srdce. Věděla jsem, že je něco špatně," řekla Umm Ibráhímová. Protože úřady nepomohly, začala rodina pátrat sama. Za tři týdny se Ibráhímův telefon ozval. "Mami, jsem v Iráku, nevím přesně kde, ale snažím se dostat zpět. Pomoz mi," řekl.

Matka vyrozuměla, že mu někdo tvrdil, že po něm pátrá policie kvůli jeho údajnému podílu na nějakém teroristickém útoku, tak se rozhodl utéct. "Když jsem se ho zeptala, kdo mu pomáhal, hovor se přerušil," sdělila matka, která od té doby o synovi neslyšela.

Ibráhím patří k desítkám mladíků, kteří zmizeli z Tripolisu v minulých měsících a připojili se podle všeho k Islámské organizaci (IS) v Iráku. Náhlý odchod tolika mladých lidí město šokuje. Rodiny mají o syny strach a zoufale se snaží zjistit, co přesně se s nimi stalo. Úřady nepomáhají.

Přístav Tripolis býval v minulosti průmyslovým centrem, teď je jedním znejchudších měst na středomořském pobřeží. Libanonci prožívají krizi, kterou Světová banka označuje za nejhorší od poloviny 19. století, potraviny zdražily o více než 600 procent. Tisíce tripoliských rodin nemají na zaplacení základních životních potřeb. Nejhorší situace je v chudých čtvrtích, k nimž patří Al-Kubba.

Město má za sebou bezpečnostní akce, které následovaly po útocích na libanonské vojáky v roce 2014. Tripolis byl po čtyři roky líčen jako místo konfliktů, líheň extremismu a symbol politického i etnického dělení Libanonu.

Poslední den loňského roku zmizel z domova i devětadvacetiletý Aláa. Před pěti lety byl spolu se dvěma bratry zatčen a obviněn z terorismu. Poslali ho do věznice Rúmíja s velmi špatnou pověstí. Od propuštění v roce 2019 byl nezaměstnaný a měl psychické potíže, tvrdí jeho matka. "Nemohl sehnat práci, protože měl za sebou vězení, a pronásledovaly ho vzpomínky na to, co ve věznici zažil," řekla umm Aláaová.

Den před zmizením jí řekl, že ho police znovu hledá a že bude zatčen. "Snažila jsem se ho uklidnit, říkala jsem mu, že nic neprovedl," sdělila matka. Za několik dní její syn beze stopy zmizel. Policie zjistila, že překročil syrskou hranici s Irákem a připojil se k IS. Než to žena dokázala zpracovat, přišla další rána.

Nedávno u irácké Bákuby při iráckém útoku přišlo o život devět členů IS. Útok byl odvetou za předchozí atentát radikálů na kasárna, při němž v lednu zahynulo 11 vojáků. Irácká policie oznámila, že mezi zabitými členy IS byli čtyři Libanonci z Tripolisu.

Aláa domů volal týden před útokem, poprvé od svého zmizení. Jeho matku zničilo, když zjistila, že zpráva z Iráku uvádí, že její syn je mezi mrtvými. "Když volal, ptal se na mé zdraví a řekl, že je v Iráku. Nic dalšího neprozradil. Mám zlomené srdce, zažil si tolik nespravedlnosti. Chtěl se oženit, ale teď je mrtvý," řekla matka, která požádala libanonské úřady, aby pomohly repatriovat tělo.

Podobné příběhy vyprávějí další lidé z Tripolisu. Syn Ahmada Núraddína ohlásil zmizení osmadvacetiletého syna Muhammada v lednu. Syn má manželku a dva syny, ale rodině nezavolal.

Ministerstvo vnitra ví o 48 mladých mužích, kteří od října z Tripolisu odešli. Pátrá se po nich ve spolupráci s iráckou bezpečností. Ministr vnitra Basám Maulaví pojede do Iráku v polovině února a má tam o věci jednat se svým iráckým protějškem.

Libanonská bezpečnostní služba vyslýchá jednoho Libanonce zapojeného do náboru lidí v Tripolisu pro IS. Prozatím se zjistilo, že mladé muže zlákaly nabídky práce a peněz. Někteří dostali slib, že budou dostávat i dva tisíce dolarů (asi 43 tisíc korun), dalším tvrdili, že když se připojí k IS, získají hned po příjezdu plat 700 dolarů.

Tyto informace přicházejí v době obnovené aktivity IS v Sýrii a v Iráku, i když tato teroristická skupina byla v obou zemích poražena. Kurdské oddíly musely proti IS bojovat týden o věznici na severu Sýrie, z níž chtěl IS osvobodit své členy.

Libanonský analytik Chaldún Šaríf upozornil, že nábor lidí z Tripolisu do ozbrojených skupin není nic nového. "V Tripolisu se vyskytují příznivci extremistické ideologie, ale jde o menší počet lidí. Skutečný důvod současného stavu je narůstající bída, nezaměstnanost, chybějící základní služby, svévolné zatýkání a neopodstatněné obviňování lidí. To dává radikálním skupinám prostor pro nábor v Tripolisu," řekl Šaríf.

Bezpečnost mezi obyvateli města zaznamenala 11 tisíc podezřelých z terorismu, vydala na ně zatykače a vyslýchá je, aniž má proti nim důkazy. "Mladí muži z Tripolisu jsou stále předvoláváni na policii, zatýkají je a stavějí před vojenské soudy. V lidech to vyvolává pocit hluboké nespravedlnosti," říká právník Muhammad Sablúh.

Umm Ibráhímové to ale stále nedává smysl. "Snažil se vybudovat si budoucnost, tak jako stovky chlapců z města. To, co se stalo, mě ničí. Jsem jednoduše v šoku," řekla.