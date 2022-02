Z terorismu obžalovaní Češi na Ukrajině. Jednomu utrhla mina nohu, druhý byl sniper

Vrchní státní zastupitelství v Praze obžalovalo další dva Čechy, kteří na straně proruských povstalců bojovali na východní Ukrajině proti tamějším vládním jednotkám. Zodpovídat se budou z teroristických činů. Aktuálně.cz se podařilo zjistit jejich identitu. Jde o dva z nejznámějších českých bojovníků působících v ozbrojených silách samozvané Doněcké lidové republiky. Souzeni budou v nepřítomnosti.

Letos 7. ledna žalobce Marek Bodlák z Vrchního státního zastupitelství v Praze veřejně informoval, že předcházející měsíc obžaloval dva Čechy z teroristických činů. Jejich identitu neodhalil. Jen uvedl, že se účastnili ozbrojeného konfliktu na východní Ukrajině, jeden v letech 2015 až 2019 a druhý v letech 2016 až 2020.

Aktuálně.cz zjistilo, o koho se jedná. Prvním je Pavel Botka, který je obžalovaný z účasti na teroristické skupině a z teroristického útoku ve prospěch organizované zločinecké slupiny. Druhým je Alojz Polák, obžalovaný ze stejných činů. V případě uznání viny jim hrozí více než 20 let vězení. Takové hrozbě by čelili v případě návratu do Česka.

Konflikt na východní Ukrajině vypukl na jaře 2014. Proruští separatisté s podporou ruských vojáků oznámili vznik Doněcké lidové republiky, která je nezávislá na centrální vládě v Kyjevě. Ukrajinská armáda se v opakovaných střetech snažila dostat území zpět pod kontrolu vlády, ale povstalci ze získaných pozic neustoupili. Doněckou lidovou republiku však mezinárodní společenství neuznává.

Spustila to Oděsa

Milionová Oděsa je třetí nejlidnatější město Ukrajiny, leží v jihozápadním cípu země. Rozkládá se na pobřeží Černého moře. Na počátku května 2014 se tam střetli proruští povstalci a obránci jednotné Ukrajiny. Konflikt vyústil v požár budovy odborů, kde měly zázemí proruské síly. Zahynulo 42 lidí. Přestože Oděsa leží na opačné straně země než Doněck, právě tento incident přiměl Pavla Botku vydat se na Ukrajinu.

"Šokovalo mě, jak může uniformovaný policista střílet po bezbranných lidech, kteří utíkají před ohněm. Současná ukrajinská vládní moc je fakticky likvidovala. To mi přišlo dost nefér a nespravedlivé. Proto jsem s tím chtěl něco udělat," popsal Botka své vidění události a hlavní motivy k zapojení do bojů pro Aktuálně.cz, které ho v červenci 2015 zastihlo v Doněcku.

Na východní Ukrajinu se dostal v dubnu 2015, kdy se zařadil do povstalecké brigády Pjatnaška. V červnu se zapojila do jedněch z nejtěžších bojů prvního pololetí toho roku. Brigáda zaútočila na město Marjinka ležící 23 kilometrů západně od Doněcku, obě strany nasadily tanky a děla. V boji padlo na 80 povstalců a čtyři ukrajinští vojáci. Ukrajinské vládní síly město uhájily.

Na frontě přišel o pravou nohu

Botka se před odjezdem na Ukrajinu živil jako bodyguard, podle svých slov pracoval v Africe, Turecku či Brazílii. Ačkoliv jeho rodina mu prý s cestou do Doněcku pomohla, není za jeho válečné angažmá ráda. Botka si také cení podpory ze strany hnutí Svoboda a přímá demokracie.

"Ano, jsem rád, že se česká politika o to zajímá. Konkrétně strana SPD Tomia Okamury, konkrétně paní Nela Lisková. Máme přislíbenou humanitární pomoc. Léky pro naši jednotku. Jsme za to strašně rádi," řekl Botka Aktuálně.cz. Proruská aktivistka Nela Lisková provozovala v Česku samozvaný konzulát pro Doněckou lidovou republiku, než ho soud na jaře 2018 zrušil. Okamura se od jejích aktivit distancoval.

Po bitvě o Marjinku se Botka přesunul k motostřelecké brigádě. Jednu chvíli sloužil pod jiným českým bojovníkem Martinem Sukupem, který dostal za terorismus 21 let. Nejpozději od poloviny srpna 2019 se však Botka bojových akcí účastnit nemůže. Jak tehdy upozornila MF Dnes, při šlápnutí na minu přišel o pravou nohu pod kolenem.

"Byl jsem na pravidelné obhlídce pozic. Vybuchlo to a já se vznesl do vzduchu. Ucítil jsem už v letu obrovskou bolest a bylo mi jasné, že budu bez nohy. Zatím ji nemám pod kolenem, uvidíme, jestli koleno zachrání," řekl Botka na videu, na které deník upozornil.

Na Ukrajinu utekl po odsouzení za zpronevěru

"Mám prachy. Mohl jsem na Filipíny, Korsiku nebo Kypr, válet se u moře. Ale od samýho začátku jsem byl za Donbas. Věděl jsem, že celý Euromajdan zorganizovaly Mosad s CIA. Potřebují Ukrajinu rozkrást a rozbít. Američani chtěli námořní základnu na Krymu," řekl druhý obžalovaný Alojz Polák týdeníku Respekt, který ho na východní Ukrajině zastihl v dubnu 2019.

Za proruskými separatisty do Doněcké lidové republiky se vydal v prosinci 2016. Přiznal, že kromě sympatií k povstalcům odešel z Česka kvůli problémům se zákonem. Právě v prosinci 2016 mu Krajský soud v Brně potvrdil podmíněný trest tří roků se čtyřletou zkušební lhůtou za zpronevěru. Coby jednatel jedné firmy z ní vyvedl fiktivními fakturami 1,15 milionu korun.

"Odjet jsem plánoval už dlouho. Věděl jsem, že je Amerika zlá, a situaci na Ukrajině jsem od čtrnáctýho roku sledoval - a tohle byla poslední kapka. Jen jsem chtěl dokončit ten soud," popsal Polák, který výsledek soudu vnímá jako spiknutí proti němu. Jak zjistilo Aktuálně.cz, v dubnu 2017 Nejvyšší soud odmítl jeho dovolání.

Podle zjištění Aktuálně.cz čelil Polák ještě jedné obžalobě. Podle státního zástupce spolu s dalším pachatelem měl dvěma firmám vyvedením peněz způsobit škodu celkem šest milionů korun. Údajně padělal smlouvy na prodej zboží, k němuž nedošlo. Krajský soud v Brně ho však předloni pravomocně očistil.

V Rusku je svoboda, myslí si

V bojích na východní Ukrajině začínal jako ostřelovač, na této pozici vydržel rok. Později se stal velitelem čety. V Doněcké lidové republice podle svého přesvědčení šíří dobré jméno Česka. Jeho víra je tak silná, že doma nechal rodinu i pětiletého syna. Na Ukrajině se znovu oženil a má dceru. Do Česka už se nehodlá vrátit.

Spojené státy americké jsou podle Botky nepřátelským státem, který stojí za rozvratem hodnot. Dokonce tvrdí, že američtí kongresmani sexuálně zneužívají děti. "V Rusku tohle není, tady taky ne. Přebíráme to užitečný. Rusko je nejdemokratičtější stát na světě. V Rusku je svoboda. Nikdo se ti do ničeho neplete," uvedl.

Čeští teroristé na Ukrajině Soudy už potrestaly několik Čechů za teroristické trestné činy v souvislosti s boji po boku proruských povstalců na východní Ukrajině. Bývalý voják Martin Sukup dostal za terorismus 21 let vězení, Letos v lednu vyměřil Vrchní soud v Praze dvacet let Jiřímu Urbánkovi a šest let Lukáši Nováčkovi. Loni v říjnu tentýž soud uložil dvacet let vězení Martinu Kantorovi. Jediný Nováček půjde do vězení, ostatní odsouzení jsou stále na východní Ukrajině.

Na Botku a Poláka hledí český trestní zákoník jasně. Připojili se k teroristické skupině, která chce rozvrátit celistvost demokratického státu. Proces v jejich nepřítomnosti začne koncem února, respektive v březnu. "Dokazování až na absenci výslechu obžalovaného probíhá standardním způsobem, tedy výslechy svědků, znalců, listinnými důkazy," popsal Aktuálně.cz mluvčí Městského soudu v Praze Adam Wenig.