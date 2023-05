Z frontového Kramatorsku se stalo město lásky. Pro vojáky tu fungují i nevěstince

Expres z Kyjeva přijíždí ve 13:38 do stanice Kramatorsk, kde je nástupiště zaplavené květinami a muži s otevřenou náručí. Kromě vojáků jedoucích do nedalekého Bachmutu jsou mezi cestujícími hlavně manželky a dívky těch, kteří už v Bachmutu bojují.

Sedmadvacetiletá Viktorija a devětadvacetiletá Karolina přijely, aby se tu setkaly se svými muži, dvaatřicetiletým Oleksandrem a třiatřicetiletým Volodymyrem, kteří na ně už čekají na nástupišti. Jen o den dříve se ještě Oleksandr a Volodymyr účastnili prudkých bojů v Bachmutu. Teď vyměnili pušky za růže.

Páry se v tichosti obejmou a pak odcházejí do pronajatých bytů na předměstí, popisuje magazín The Economist.

Kramatorsk, průmyslové město, které mělo před invazí 150 tisíc obyvatel, se mění v romantickou destinaci. Na frontové linii byl od roku 2014, jeho samotná existence se ale ocitla v ohrožení poté, co loni v únoru ruská strana posunula své útoky na novou úroveň.

Během několika málo týdnů továrny v Kramatorsku zavřely a civilní obyvatelstvo z něho uprchlo. Nyní se z něho stalo silně militarizované město. Ožil ale novou energií jako místo romantických schůzek s vojáky, kteří se nesmějí příliš vzdálit od míst bojů v Bachmutu a Avdijivce. Ve městě sice nejsou žádné hotely, protože postupně zavřely kvůli bombardování loni v létě, ale díru na trhu zaplnily byty, které si lze pronajmout na den nebo i hodinu. Podnikům jako květinářstvím, obchodům s dárkovým zbožím, restauracím a kavárnám se daří.

Realitní makléř Artem říká, že od doby, kdy v říjnu začal do Kramatorsku opět jezdit vlak z Kyjeva, se jeho obchodům daří. Asi 80 procent jeho zakázek tvoří krátkodobé pronájmy vojákům a jejich partnerkám, zbytek dlouhodobé pronájmy uprchlíkům.

Byty pronajímá za 1000 hřiven na 24 hodin (596 korun), tedy asi za dvojnásobek toho, co před válkou, a za cenu, která je běžná v některých částech Kyjeva. Poptávka je ale vysoká a poháněná vysokými armádními platy.

Ženy podle něj obvykle přijedou v sobotu expresním vlakem a zůstanou den nebo dva. "Město o víkendech ožívá, páry se procházejí v parku a drží se za ruce, i za válečného dunění a sirén," popisuje. Nejbližší ruská pozice je od Kramatorsku vzdálená 20 kilometrů, takže město můžou snadno zasáhnout raketomety nebo střely S-300.

Válečné nevěstince

V Kramatorsku se daří i trhu s komerční láskou. Od doby, kdy loni propukla válka, tu otevřely dva nevěstince. Jeden je zastrčený v průmyslové čtvrti a funguje pod přísným dohledem armády. V neděli před ním ve frontě čekali čtyři vojáci. Provozovatelka je nejdřív nechtěla všechny vpustit dovnitř - jeden byl zjevně opilý -, ale nakonec je neodmítla. Autor článku byl vyzván, aby se zapsal na volný termín na další den za 4000 hřiven (zhruba 2400 korun).

Obchodům se očividně daří. "Teď není čas řešit morálku," komentoval to jeden z oslovených armádních představitelů. "Jediná věc, na kterou dáváme pozor, je, aby vojáci neříkali věci, které by neměli, a aby to dívky nepředávaly nepříteli," vysvětlil.

Jak se ale ukazuje, obavy mít nemusí. Z pozdějšího rozhovoru s jednou ze sexuálních pracovnic totiž vyplývá, že se ona sama i její kolegyně považují za nedílnou součást válečného úsilí. "Jsme tu, abychom naše skvělé kluky pozvedly na duchu," říká světlovlasá Natalija, které je asi 25 let. "Brání nás a chceme jim pomoct, jakkoli dokážeme," dodává.

Vysvětluje, že zařízení, v němž pracuje, funguje 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, i během vzdušných náletů. Dokonce pořádá výjezdy i na pozice blíž k frontě.

Dříve jejich tým působil v Mykolajivu, dalším frontovém městě, které leží na jihu Ukrajiny. Ženy se ale přesunuly, když se dozvěděly, že jejich pravidelní zákazníci byli nasazeni v Bachmutu. "Věděly jsme, že hodně z nich se živých nevrátí, a chtěly jsme jim být nablízku," říká. Další ženy se svěřují, že se často doslechnou o svých klientech, kteří byli zabiti nebo těžce raněni.

Někdy chtějí jen lidské teplo

Jedna z žen uvádí, že její osmnáctiletý syn bojuje v armádě. Zkoušela mu zabránit, aby narukoval, ale nakonec je pyšná, že to udělal. Teď ji dokáže rozplakat i to, že se v jejím podniku objeví mladší voják. "Nemůžete přestat myslet na to, že tenhle kluk pojede na frontovou linii a nikdy se nevrátí," říká. "Děláte, co můžete, abyste mu dodali odvahu, abyste ho utěšili. Říkáte mu, že je bojovník a hrdina," popisuje.

Schůzky s vojáky nejsou vždycky o sexu, přidává se Natalija. "Někdy vojáci prostě chtějí teplo jiné lidské bytosti," myslí si. Bachmut v mnoha bojovnících zanechal traumata. "Psychický stav těch, co odtamtud přicházejí, je hrozný, prostě hrozný," potvrzuje Natalija.

V neděli Rusko oznámilo, že dobylo Bachmut. Kyjev to však odmítl, připustil však, že situace ve městě je kritická.

"Je to konstantní nebezpečí," říká v Kramatorsku také Alexandr, který brzy zamíří zpět do Bachmutu. Jeho manželka Viktorija popisuje, že si s Oleksandrem udělali během společného víkendu mnoho plánů. "Láska je mocná zbraň. Je to plamínek, který mého muže udrží naživu," věří.

Video: Ukrajinská průzkumná letecká jednotka u Bachmutu (10. 5. 2023)